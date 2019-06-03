自由開講》捍衛完整的性平教育 才能讓我們接住每一個孩子

◎林易瑩

許多台南的年輕人都曾跟我分享，在他們過往成長過程中， 學校給予的性平教育有多麽不足， 甚或師長自己就對同性戀學生做出不當的歧視言行。一份2015～ 2017年的研究更指出，在500位受訪者中，有高達56.4% 的年輕男性曾因性傾向或性別氣質遭受霸凌，31%有自殺風險。 這些傷痕累累的生命歷程， 都是促使我在議會中持續監督教育局推動性平教育的動力。

在許多前輩們長年的努力之下，今年的5月24日這天， 我們大家終於都能夠登記結婚了，但歧視並未因此消失， 而中南部情況尤其嚴峻。在高雄市議會， 市議員黃捷提案成立性平教育監督小組，卻遭國民黨封殺； 在雲林縣議會， 縣議員廖郁賢甚至在質詢縣長性平教育問題時遭到消音； 而我所在的台南市議會，歷年來各種歧視性言論不斷見報。 每天每天，都有人對我們這些支持完整性平教育的地方民代說， 你這樣做，四年後一定選不上啦！但我心裡很清楚， 我寧願背負著這樣的風險， 也要守護在第一線推動性平教育的教育工作者， 更要盡力支撐性平教育這張大網，不讓我們的孩子落下。

雲林縣議員廖郁賢（左）甚至在質詢縣長張麗善（右）性平教育問題時遭到消音。（報社合成／翻攝自雲林縣議會直播）

我們現在實施的性平教育課程，法源為性別平等教育法。 而性平教育法第一條，就告訴我們，這部法律是「 為促進性別地位之實質平等，消除性別歧視，維護人格尊嚴， 厚植並建立性別平等之教育資源與環境」而制定的。 這句話我已經重複了很多次，未來， 我也會不斷地和所有誤解性平教育的人們溝通。 我由衷希望大家能夠理解， 完整包含多元性別與性傾向的性平教育絕對不會傷害我們的孩子； 但一個切割甚至缺乏性平教育的環境，卻會導致偏見、歧視與霸凌， 導致我們的孩子在成長過程中折翼墜落。

性平教育法是在2004年公布的，換句話說， 台灣實施性平教育已經十幾年了。這十幾年來， 我們這些在成長過程中接受過性平教育的年輕人們， 並沒有因為上了性平課程而改變原本的性向；這十幾年來， 台灣的異性戀們依然交往、依然結婚。只是， 在只有異性戀可以結婚的那些年頭， 卻有許多喜歡同性的人們無法和異性戀一樣組成受法律保障的家庭， 他們無法為彼此簽手術同意書，他們的孩子在法律上也只能是單親。 這是我們必須要推動婚姻平權的原因。524這一天的意義在於， 我們大家終於可以站在一起，同樣獲得法律的保障， 不再有人孤單落下。

婚姻平權只是性別運動中的一小步而已。 在我們終於都能夠踏上紅毯之後，我也想特別向反對的人說， 我可以理解你們的焦慮與恐慌，但真的不用害怕， 性別運動或性平教育並不是要把異性戀變成同性戀， 而是要讓每一個人都可以抬頭挺胸的活著，好好的相愛， 好好的對話。我明白，要接受陌生的觀念很難。 但這就是為什麼性平教育如此重要，這就是為什麼我們會需要老師， 會需要學校，會需要有系統地學習。 性平教育會幫助我們真正的互相尊重、避免傷害， 而非當一些人說著尊重的時候，卻是讓另一群人的內心在淌血。

誤解很多，嘲笑與攻擊很容易，但只有對話才能幫助大家都往前走。 未來，我一樣會持續為性平教育把關， 一樣會努力與意見不同的人們對話。我堅信， 唯有捍衛完整的性平教育，我們才能接住台灣的每一個孩子！



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（台南市議員）

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