自由開講》韓國瑜又在自導自演了？

◎林家慶

選前爆出一堆自導自演風波疑雲，遭網友戲稱為「韓導」的高雄市長韓國瑜，近日又自爆市長辦公室遭竊，擔憂自己遭到監聽，更要求行政院主調偵辦調查。動作之大，令人側目。但如果細細推敲韓國瑜的說法，恐怕又是一場讓人啼笑皆非的胡搞瞎搞。

選前爆出一堆自導自演風波疑雲，遭網友戲稱為「韓導」的高雄市長韓國瑜，近日又自爆市長辦公室遭竊，擔憂自己遭到監聽，更要求行政院主調偵辦調查。（資料照）

最關鍵的時間順序方面，根據韓國瑜的說法，是因為在春節期間驚覺到有人闖入，才有搬家到鳳山行政中心的念頭。然而根據媒體報導，韓國瑜把辦公室搬到鳳山，是在今年一月份；而四維行政中心的辦公室遭竊，是在二月份。顯然與韓國瑜的說法完全搭不攏，難倒是因為心心念念六月一日的韓粉籌安大會，才會出現記憶力衰退的症狀？

確定時間順序後，所謂「擔心遭到竊聽」的說法，更是不攻自破，畢竟竊賊闖入的辦公室，是已經人去樓空的場所，到底能夠竊聽到什麼東西呢？如果韓國瑜的擔憂為真，那麼唯一可能的解釋，就是他還是會回到四維行政中心的市長室，至於在那邊做什麼，非當事人就不清楚了。

此外，這整件事最大的爭議點，就是韓國瑜上綱到是「前朝政府員工」，幾乎是明示地說這是一場政治鬥爭。可是，被指控的員工，早在十年前，就因為品行不佳而調至其他單位，對照這起事件來看，只能說是十年後仍未悔改，一錯再錯；加上警方也證實只有文具失竊，沒有竊聽狀況，所謂政治鬥爭的說法，實在是太誇大了。

相較於整起一點都不羅生的烏龍門，韓國瑜最讓人震驚的，恐怕是連偵查不公開都不清楚，竟然要求行政院介入調查，公然主張要政治介入司法。韓市長，你嘛幫幫忙，過去花天酒地就算了，現在好不容易當上市長，甚至要問鼎總統，好歹具備一下最基本的法律常識吧？

（國考生）

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