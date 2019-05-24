自由開講》別管賴前院長了，韓市長你才是滿清十大酷刑的箇中好手吧！

◎柯嘉斯

韓國瑜日前接受媒體專訪表示「賴清德根本是被滿清十大酷刑折磨」，更說民進黨把一個長得清清秀秀，一輩子謹謹慎慎的政治明星打到快殘廢了，民進黨的鬥爭怎麼如此可怕？

先不論賴前院長做為一個從政迄今20餘年的政治工作者，願不願意他的政治表現與政治經歷被以一句「清清秀秀、謹謹慎慎的政治明星」草草帶過，韓市長你自己不就是施以滿清十大酷刑的箇中好手？

韓市長你自己不就是施以滿清十大酷刑的箇中好手？圖為韓國瑜背唸心經。（youtube翻攝／資料照）

先從遭受韓市長十大酷刑傷害的黨內同志開始談起，國民黨的朱前市長、王前院長早早就表態要選總統。韓市長不只半路殺出想要攔胡，更最惡劣的是韓市長表態表一半，「餓鬼假細意」、口惠而不實，嘴巴說不要卻總是讓瘋狂的韓粉到每個阻擋韓市長落跑選總統的政治人物的版下留言，讓留言區「寸草不生」，使這些政治人物不堪其擾。

從一開始的不參加初選民調、五點聲明到後來的「Yes, I do.」，韓市長擺明沒有要照著國民黨現有的初選機制參加總統大選，照著韓市長所說的同一個標準，韓市長不也對黨內「清清秀秀、一輩子謹謹慎慎的朱前市長」、「努力一輩子的立法院長」施以十大酷刑？

韓市長不也對黨內「清清秀秀、一輩子謹謹慎慎的朱前市長（左）」、「努力一輩子的立法院長」施以十大酷刑？（資料照）

再來，韓市長當高雄市長之後，對高雄市政一問三不知、市政廢馳。在用人上，韓市長啟用的政務官個個都是「極品中的極品」，先是找了沒有美感、亂嗆網友的人當觀光局長、還找了專業是賣海鮮的被解職議員當海洋局長，現在千挑萬選更找了一個跟藝文界幾乎沒有聯繫的人當文化局長。

筆者真的很好奇，市府的局處首長什麼時候變成實習生可以應徵的職缺，韓市長怎麼整天找一堆沒有專業、能力總是有問題的人進入市府？對於高雄市民來說，這種折磨實在也不亞於十大酷刑了吧。

除了大量啟用實習生擔任局處首長，韓市長自己變總機之外，韓市長連在面對緊急災難的反應上也完全不及格。

前幾日高雄因為豪雨而淹水，導致永安工業區淹水水深及膝，面對這樣的災情，高雄市長韓國瑜受訪時，竟然說是一點小小的積水，但韓市長9個月前面對高雄823大淹水時，韓國瑜可不是這個態度，韓市長自己執政淹水就是小積水，民進黨執政時的淹水就一定是民進黨政府的疏失？高雄市民可真受不了韓市長這種不問是非的酷刑啊！

這場豪雨也導致高雄農損嚴重，農委會南下勘災時，這時韓市長卻又神隱起來，但經過媒體採訪報導，得知農委會曾前往會勘後，韓市長卻又吹牛說，他在北農時，陳吉仲就很喜歡來，可能是「月亮跟著禿子走」。韓市長是唯恐高雄市民心靈受創不夠嚴重，硬要再來個十大酷刑伺候不可嗎？

高雄豪雨成災農損全國最慘，韓國瑜挨轟「最會割稻尾，勘災慢慢來」。（擷取自臉書我愛掀馬統）

無論是市議會上的跳針，還是對於農損的採訪，都可以看出，韓市長對高雄不只漠不關心、毫不在乎、甚根本沒有進入狀況，不當一回事。這才是高雄市民忍受不了的酷刑啊！

韓市長今天說，他已經有屬意的市長接班人選，看來韓市長參選總統心意已決，韓市長千萬不用擔心是否對不起高雄人，因為韓市長這樣的市政表現搭配上他那「極品」的小內閣們，與講來講去都同一句的「高雄發大財」，才是對高雄市民最大的滿清十大酷刑！

拜託韓市長趕快離開高雄，讓高雄市可以從幾個月來的十大酷刑的惡夢中醒來！

（智庫研究員）

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