自由開講》館長道歉的啟示

◎穆卯沺

日前，成吉思汗健身房的「館長」陳之漢先生在直播平台上向廣大粉絲道歉一事，在網路社群媒體上引起熱烈討論。過去有關注過館長的人應該知道，他向來以「正藍軍」自居，再加上擁有軍人背景，因此他長期以來支持國民黨，這點我是能夠理解的。即使我跟他的政治立場多有不同，但彼此間仍有一個共同點，那就是都是為了台灣這片土地著想，衷心地希望台灣能更好。在不損及國家與社會利益的前提下，本應接納多元的聲音與理念，這就是自由民主國家的價值。

日前，成吉思汗健身房的「館長」陳之漢先生在直播平台上向廣大粉絲道歉一事，在網路社群媒體上引起熱烈討論。（資料照）

有鑑於此，對於館長我仍然抱有一定程度的的敬重。屏除意識形態不談，身為正藍軍本身並沒有什麼不對，問題出在「因為是正藍，所以支持國民黨」的邏輯謬誤，因為現在的國民黨或者所謂的泛藍陣營，早就已經不是「正藍軍」了！檯面上的幾位國民黨大人物，已經不是什麼深藍或淺藍的區別了，他們的骨子裡個個都紅到不行。而所謂的「中華民國滅亡說」，也只有在選舉時會被他們拿出來消費，但實際上他們的所作所為，不僅僅是親共，更是一步步把台灣推向中國的臂膀。

誠然，我們很難去考究去年1124有多少人是因為館長而投給韓國瑜，但從數據上來看，館長與韓國瑜共同直播並直言力挺後，確實是將韓國瑜的聲浪推向最高點，儘管我們知道網路聲浪某種程度上是可操作的，但這完全不可否認館長具有相當大的影響力，進而創造出數量極其驚人的「韓粉」。「我很抱歉！枉費你們相信我！今天他不道歉，我道歉。」從這個角度想，館長確實應該為他的識人不清向高雄人、甚至向全體台灣人道歉。

館長說，「由於我的愚蠢，造成台灣人民和高雄市民沒有福利，那時候有點像是為了韓國瑜（中）背書，我很抱歉，枉費你們相信我，今天他不道歉、我道歉。」

然而換個角度來看，最近這段時間以來，館長的覺醒其實也具有激勵的作用。這證明了並非所有的韓粉或國民黨的支持者都是盲目的，即便蔣萬安委員無意間說出了：「會支持韓的大多都是比較不理性的。」但我寧可相信，部分人士還是有可能會被喚醒，漸漸看清那些政客的真面目，而不再被愚弄。正因如此，我們更要努力突破同溫層，能挽救一個是一個，倘若每個人都能發揮微弱的力量，最後救到的可能是自己以及整個台灣，在我們還有機會做些什麼的時候。

（國家考試補習班講師）

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