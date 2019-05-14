自由開講》乾脆請中選會「特許」韓國瑜選上總統後兼任高雄市長 ？！

◎張明山

在國民黨主席吳敦義辛辛苦苦的辦完吳郭會，結束幾個個別會後，高雄市長韓國瑜「適時」的接受媒體專訪，說「黨徵召我參加黨內初選，我會點頭」（原文），換句話說，韓不是要黨直接徵召他選總統，而是徵召他參加黨內初選，直接納入民調，不會參加郭台銘所強調的辯論會、政見發表會，而且更驚悚的是規畫如果選上總統後，會在高雄上班，「因為總統府在高雄有辦公室」，「任何情況下我都不會離開高雄」。您看全台灣他最聰明，一兼二顧登總統寶座又不從高雄落跑，就近特別照顧「廣大高雄市民或真韓粉」。

高雄市長韓國瑜昨日接受專訪時鬆口表態，若被國民黨徵召願參選、若選上總統會留在高雄上班。（資料照）

吾人不禁想到日前觀光局潘局長所說「等待風雲不如創造風雲」，韓市長正在「創造風雲」，力促明天國民黨中常會確定一個替他量身打造的「黨內總統初選特別法」，讓他特別的與其他表態參選的郭、朱、王、周等區隔，不參加辯論會、政見會而直接納入民調，把公平、公正、公開踩在腳下?

韓國瑜內心深處沒有直接講出來的話，可能是「乾脆請國民黨直接徵召形勢最強的我選總統」，「乾脆請中選會特許我選總統時能請假不辭市長，選上總統後亦能兼任高雄市長」，為中華民國開創一個「特別法」，多面討好，「全高雄我最聰明」，「全台灣我最聰明」，「我是一個有雄（高雄）心壯志征服宇宙的人」！包贏包勝包成功！

（作者為自耕農，南投縣民）

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