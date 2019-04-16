自由開講》韓市長不要自己鬼混又想轉移焦點

◎柯嘉斯

韓市長2018市高雄市長大選靠著洗腦直銷式的口號「貨出去，人進來，高雄發大財」及「高雄又老又窮」兩句口號，打贏了高雄市長的選戰。

沒想到，韓市長前幾天在洛杉磯出席全球玉山經濟論壇，談及「台灣過去3任總統都是台大法律系畢業，經濟和競爭力基本上都已殘廢」、「過去20年來台灣鬼混的很厲害」，看來韓市長又打算靠著這種負面選戰的手法來轉移焦點，順便提升自己的知名度。

為什麼筆者會說韓市長現在打出台灣「經濟和競爭力基本上都已殘廢」是在轉移焦點呢？

因為看看韓市長的高雄市政績，就知道誰才是真正鬼混的很厲害！

韓市長上任後，高雄財還沒發，韓市長先出國玩，但是高雄市二個月再增加6億的負債，倒了825家公司，倒掉的公司更包含了立足新堀江23年的佐丹奴。其他準備結束營業的公司有高雄車站前開了20年以上的光南及大統百貨。

韓市長上任後，高雄財還沒發，韓市長先出國玩，但是高雄市二個月再增加6億的負債，倒了825家公司，倒掉的公司更包含了立足新堀江23年的佐丹奴。（圖／翻攝自Google Map）

韓市長選前說高雄市又老又窮，面對韓市長上台之後，店一家一家的倒，韓市長又做了什麼呢？

韓市長跑到國外簽了一大堆不知道有沒辦法實現的農業MOU，部分特定媒體還配合大肆宣揚，一副韓市長拯救了高雄市經濟。問題是，高雄市高雄的就業人口比例之中，有35%是從事二級產業，產值是52%；有61%是從事三級產業，產值為47%。換句話說從事農業人口的比例不到4%，農業產值不到1%，然後韓市長竟然將所有心力放在產值不到高雄1%的產業之上，很明顯韓市長根本沒有在想辦法拯救他口中又老又窮的高雄市。

所以說高雄市政績不好，是誰在鬼混？

韓市長上任百日，一天一跳票，現在要選總統，除了要國民黨中央扮黑臉，自己裝委曲被迫承擔外，更要想辦法轉移自己在市政上整天跳票、公出睡覺、毫無作為的表現。

韓市長在就職百日的專訪中坦言他目前執政上遇到了困境，他說目前他在執政上「天人交戰」，並且因為自己「對市政不了解」，所以「不知道要如何對市民交代」。他還說，「因為對於中央、地方事務的不熟悉，想做的事情太多，預算不夠，所以沒有辦法推動高雄的經濟」。

想問韓市長，你選前說高雄「又老又窮」，選後說「自己對市政不了解、對中央、地方事務不熟悉」，想請問韓市長你現在說台灣鬼混20年，你又對台灣的經濟了解多少呢？會不會在選舉時又一問三不知，盡回一些「人要有夢想」、「台灣安全、人民有錢」的直銷式口號，選上後又說自己本來就什麼都不了解呢？

韓市長，直銷式口號不能治國，民進黨政府也沒有鬼混，蔡政府上台至今除了股市上萬點時間最久外，光這一波台商回台投資總金額已經破一千兩百億元、農產品的外銷創新高，舉債創新低，台灣的競爭力和馬政府相比是前所未有的新高。

想問韓市長，你選前說高雄「又老又窮」，選後說「自己對市政不了解、對中央、地方事務不熟悉」，想請問韓市長你現在說台灣鬼混20年，你又對台灣的經濟了解多少呢？（中央社）

或許是因為韓市長在2007年立委初選時抹黑同黨同志後在家失業17年，因此與社會脫節，才讓韓市長誤會台灣這20年來都在鬼混，所以拜託韓市長去做點功課吧，近三任的總統就是貴黨的馬總統任內經濟表現最差。

筆者知道韓市長現在正在準備登高一呼，等著國民黨眾星拱月，披掛上陣參選2020總統大選，不過別忘了，你還是高雄市的首長。韓市長無論是在法律上或是政治上，仍是有義務處理高雄的市政的。不過，如果韓市長還是真的「不知道要如何對市民交代」，也是可以選擇辭去市長的職務，專心的進攻2020的大位，這樣也才不會再有別人批評韓市長在市政上鬼混的很厲害，韓市長也就不用再費盡心力，想盡辦法轉移焦點了！

（台北大學法律研究所）

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