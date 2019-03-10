自由開講》 民選總統：我見我思

◎林嘉誠

2020總統大選已經成為全國矚目的焦點，蔡英文總統代表民進 黨角逐連仼，十之八九成為事實。國民黨方面，初選辦法（ 民調與黨員投票：七三比）正式頒布，但是為了勝選，醞釀支持高雄 市長韓國瑜參選的聲浪必會有增無減。三個太陽:朱立倫丶王金平丶 吳敦義，前兩人已經正式宣布參選，吳也動作明顯。 國民黨最後由誰出線，仍是未定之天。台北市長柯文哲宣稱今年六月 之後再回答媒體詢問，但是觀察他的一舉一動，柯粉的欲罷不能， 中間選民、年輕世代的動向思維，蔡英文民調支持度甚難大幅回昇， 憂心台灣前途本土意識濃厚者可能另覓新人，柯角逐總統機率不低。

國民黨方面，初選辦法（民調與黨員投票：七三比）正式頒布，但是為了勝選，醞釀支持高雄市長韓國瑜參選的聲浪必會有增無減。（資料照）



總統民選的重要性不言而喻，攸關未來四年的國家福祉、人民利益丶 政策內涵丶政府重要人事。台灣處在瞬息萬變的國際政治經濟情勢， 中國大陸對台灣明顯立即的壓力，習五條丶一國兩制丶中國統一等框 架，作為國家領導人的民選總統，如何理性務實因應， 既能秉持立場，捍衛台灣人民現有的民主自由人權制度， 又能降低人民的憂慮不安。坦然而言， 目前民進黨與國民黨有意角逐總統的參選人，所提出的談話政策內容 ，均有失之偏頗之處，無法完全取信於廣大民眾。



再者，台灣內部政治丶經濟丶社會等問題層出不窮，亟待睿智丶有價 值理念丶國際視野丶領導才能、親和及溝通能力的民選總統。 用對人擺對位置，仼用有魄力丶高瞻遠矚的政務首長， 領導常任文官，制定可長可久丶反映民意丶沒有政黨一己之私的政治 丶經濟丶教育丶社會丶產業丶文化等公共政策。2016 年，國民黨政府因為八年執政不當，民心思變，總統與立委選舉大挫 敗，民進黨首次取得行政丶立法部門的完全執政。



與2000-2008年民進黨首次政黨輪替執政比較，2016 年如魚得水得天獨厚，蔡英文政府可以隨心所欲，透過立法丶行政部 門命令及政策規劃，充分兌現政見丶施政理念。可惜諸多因素， 蔡政府民意支持度日愈下滑，人民怨聲迭起，2018 年地方選舉空前未有的失敗。將近三年執政缺失，包括蔡本人丶民進 黨從政人士丶媒體丶網路丶政治評論者丶各階層民眾丶團體等， 均有仁智互見的看法。包括軍公教年金改革，過程手段結果造成退休 軍公教人員及家屬的反彈。一例一休制定，勞資雙方均不滿意， 抗議此起彼落。兩岸緊張對峙，邦交國下降，外交失利， 人民感受經濟生活受到影響，人進來丶貨出去丶高雄（如改為台灣亦 然）發大財，韓流現象反映民心動向，不言而喻。環境保護衍生諸多 爭議:汽機車汰換，燃媒發電何去何從。能源政策針鋒相對， 核電存廢，風力丶太陽能等綠能方案是否不切實際，造成人民缺電及 電價上漲等疑惑。

可惜諸多因素，蔡政府民意支持度日愈下滑，人民怨聲迭起，2018 年地方選舉空前未有的失敗。將近三年執政缺失，包括蔡本人丶民進黨從政人士丶媒體丶網路丶政治評論者丶各階層民眾丶團體等，均有仁智互見的看法。（資料照）



轉型正義是嚴肅而必要的課題，但促轉會張天欽事件所造成傷害， 至深且鉅。包括中選會丶促轉會丶不當財産處理委員會丶NCC丶公 平交易委員會等行政獨立機關，必須超出黨派， 任用人員務必謹慎公正。民進黨政府三年用人方面，受到不少詬病， 同溫層太多丶集中某些派系丶專業性不足丶領導能力欠缺丶胸襟狹隘 。加上不能善用常任文官的專長，無法引進散佈在學校丶智庫丶企業 丶民間社會的人才及真知灼見。缺乏溝通宣傳，經濟丶政治現實， 已令不少民衆怨言，沒有有效的政策說明，或反其道而行， 必然變本加厲。



作者研究丶參與觀察政治經濟四十多年，在民進黨主政的台北市政府 （1994-1998）丶中央政府（2000-2008），擔任十二年政務首長。民進 黨及其前身的黨外，對於台灣的民主政治發展，有其不可或缺角色。 但是台灣已經完全民主化，人民企盼生活品質丶安全穏定的政治經濟 社會環境，兩岸降低對峙避免㫒高衝突，尤其年輕世代的永續未來。 民進黨主要從政人士應該虛心反省，作為中央政府執政黨，自己的優 勢及劣勢，特別是劣勢不足部分。包括心態方面，執政者沒有抱怨的 權力，不宜凡事諉過，有察納雅言胸襟，對於各種異見丶在野黨及團 體個人，均應尊重。行事作風及決策模式避免一意孤行，前後不一； 居高位者的言語舉止，要有風範高度，與現實不脫離，黨籍民代若干 的酸言酸語，毫無必要，有損執政政府形象。



長期缺乏人才培養，尤其財經丶國際丶兩岸等； 對於文官不過尊重，在野黨習慣不易調整，為人處事充滿心機，互信 基礎薄弱丶排斥優秀人才等政治文化，也是三年完全執政失去民心的 重要原因。



2020 年總統大選，國民黨來勢洶洶，但內部矛盾，充滿變數。民進黨形象 能否短期翻轉，柯文哲是否參與，人民對於藍綠政黨長期對峙的不耐 ，均值得探討。台海形勢兩岸發展，影響人民福祉至深且鉅，安全和 平及民主自由人權，如何兼顧，人民引領企盼，有良知丶遠見的總統 候選人，不能辜負人民期待，相信理性選民更會智慧抉擇。

民進黨形象能否短期翻轉，柯文哲是否參與，人民對於藍綠政黨長期對峙的不耐，均值得探討。（資料照）

（大學教授，前考選部長）

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