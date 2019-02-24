自由開講》到底是誰才大言不慚？！

行政院長蘇貞昌在立法院總質詢時稱兩岸若戰爭，「剩一支掃帚我都跟你（中國）拼」（中央社）

◎郭靖

行政院長蘇貞昌在立法院總質詢時稱兩岸若戰爭，「剩一支掃帚我都跟你（中國）拼」；總統蔡英文接受CNN專訪也提及，兩岸若開戰台灣要自己承受第一波攻擊。對此，國民黨發言人王鴻薇怒轟：「這些綠營人士，憑什麼把我們的家人推上戰場？」

王鴻薇指出，「拿起掃把上戰場，蔡政府要把台灣推向戰爭邊緣？」她說，她想起不久前，綠營立委將陸軍官校的預算給凍結，現在談到戰爭卻大言不慚，不斷的挑釁，求戰但不備戰，平時還汙辱國軍、污辱黃埔精神，「蔡英文跟蘇貞昌，這些綠營人士憑什麼把我們的家人推上戰場？」

國民黨發言人王鴻薇指出，「拿起掃把上戰場，蔡政府要把台灣推向戰爭邊緣？」（資料照）

網友紛紛留言說：「當年國民黨拖著殘兵敗將過來，把台灣當反共基地70年，天天高喊『反攻大陸，消滅豬毛匪幫』，老是派部隊偷襲、挑釁人家，從未顧及台灣安全，如今要跪舔共產黨也是你們，應該是你們滾回中國吧！」「當年國共和談，結果把36省丟掉到只剩台灣可以寄居，這些天龍國度出身的人還不知道阿共的險惡嗎？」「你們國民黨要舔共、投降就自己去，憑啥把台灣人拖下水！台灣人要自己作主，不想步入香港跟新疆的下場不行嗎？難怪會從中國逃亡到台灣……真的是一脈相承……癆種！」「當年洗腦台灣人當砲灰去反攻大陸的不就是你們這一群貪婪掏空中國的人X嗎？現在羞辱台灣、自我賤踏尊嚴，向把你們打得屁滾尿流的共產黨諂媚求饒的不又是你們這同一群無恥的人X嗎？」

網友所說都是一針見血，畢竟在台灣誰都有權力批評政府！只有垃圾級的國民黨最沒資格？！

試問，當初若沒有台灣的收容，你們會在那裡？當初你們國民黨非旦沒有感激台灣人的收容，反而展開史無前例的屠殺與政治迫害，不知有多少台灣菁英與百姓喪命在你們槍下。之後不斷灌輸阿共有多可怕，非要消滅他們不可，其實最可怕的就是你們國民黨，該被消滅的也是你們，否則怎麼軍民會「脫褲子」狼狽逃到台灣來？來了後也不安分，除了實施白色恐怖外，老是派部隊偷襲人家，不顧台灣安危，蓄意把台灣推向戰場的正是你們國民黨，今天你們有臉批評一心一意想要與阿共和平相處的民進黨嗎？請不要不要臉到讓人憎惡的地步！

如今那些退將的行為值得恭維嗎？為何以前在軍中帶領弟兄每天早晚點名時高喊口號要「反攻大陸，消滅共匪」，從不會覺得自己在挑釁人家，如今怎麼許多國民黨軍人都像「變色龍」一樣，到中國畢恭畢敬聽訓，且自己黨歌冒充的國歌不唱，反而唱起以前自己敵人的國歌？你們是否腦袋有洞？是否將大家當「莊孝維」？又是誰在汙辱國軍、污辱黃埔精神？

（教師）



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