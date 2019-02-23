自由限時批》韓、柯參選趨低 小英逆勢上揚！

東方亮

世事多變。原本看好的韓國瑜和柯文哲參選2020，截至目前，兩人意願有趨低的跡象，如果府院黨能集力在3月的補選立委中扳回一城，將會使小英連任總統的逆勢，翻轉上揚，後續發展，仍值得觀察。

由於連續兩天的民調，韓均高於柯，已使柯頗有挫折感，柯媽媽甚至上電台專訪，表示支持小英總統連任，要柯P做好市長職責云云；韓則有高雄過半市民不支持參選總統，加上家人關心健康力持反對（太太李佳芬尤其心疼，認媒體無須推波助瀾，易傷害韓對高雄市民的承諾），韓在近日更宣示全力要將高雄變紐約，頂多當個選舉轎夫，不管台北政治云云。

諸此種切跡象，兩人萌生退意，當非偶然，亦有大局的考量。現則須觀察那些抬轎者（仍有部分中共因素，對台統戰已改為「三中一青」、「重人不重黨」）是否鬆手，才不致帶給台灣民主政治的擾攘紛亂，以還給民眾一個安居樂業的幸福空間！

當然，民進黨在2018地方大選慘敗後，能否在台南、三重兩個綠營地盤補選過關，亦與韓、柯的參選態度是否改變攸關。如果民進黨能以「哀兵」打巷戰（補選約３成上下投票率），爭取民眾同情，給予「改過」機會，相信具「本土」意識（台灣意識）選民，仍願給以支持，畢竟「自己的孩子」不必「打死」，只要得到教訓，認真接地氣，改善當地民眾生活就好。

再者，此兩個地區並不適合造勢活動，頂多是看「政治大咖」表演，熱鬧罷了。選票未必能灌注候選人身上，就像台北「柯家軍」的慘敗，乃是當事人的條件未獲青睞，才是要件；而「吃碗內看碗外」或空降者，反易「恃寵而驕」，未必因此得利，選民的眼睛是雪亮的，藉勢藉端者，未必有用。

原本看好的韓國瑜和柯文哲參選2020，截至目前，兩人意願有趨低的跡象。（本報資料照）

復次，「大咖」只有在大型選舉活動，能營造聲勢（像韓在高雄的「三山」造勢），而像台南的鄉村地區或外來入口多的三重，泰半重誠信和實質福祉，只有door to door溝通，才能有效落實。光靠「空優」或「大咖」，或「口號」（口惠實不至），類此的「中看不中用」，是不行的！

就韓國瑜而言，自深諳國民黨的「醬缸」文化，長期講求排資論輩（形同宮廷式鬥爭），以其在民間聲望雖高，然在黨內的份量（他的冷凍和沈潛16年，便知箇中的艱辛），仍不足以撼動黨中央，可說「冷暖自知」。與其浪費精力時間搞權鬥，必失民心，若改革百年老店，亦必遍體鱗傷；故能在高雄市民熱切支持之時，寧可選擇避開黨爭，當個轎夫，廣結善緣，以厚植實力，他曾自況效朱元璋的「緩稱王」，即是此理。猶調侃自己說「民調越來越高，身體越來越壞」，當足以反映其真實心境！

其實，柯文哲最致命的問題，在不敢批評中共，也沒有國家中心思想，只會一味討好，是犯選中華民國台灣總統的大忌；而韓則不然，儘管他高舉過國民黨的92共識，但近日則敢於表態，台灣人民對「統一」是有恐懼、疑慮的，尤其反對「一國兩制」，無異讓北京知道他的兩岸立場，是須與台灣人民站在一起的！

簡言之，韓如今只願管高雄變紐約發大財，不願參與台北的政治鬥爭（含兩岸），只管眼前做好4年的高雄市長，期拿出漂亮成績單交代，是很實際的作為。

而柯則是好高騖遠，自以為是，其「務實」之處，乃在「左右逢源」，希望在「媚共」中得到好處（毫無台灣主權意識），自易被人看破手腳，即便要參選，各種配套及組織皆無，卻「一廂情願」想眾人自動給以「黃袍加身」，坐享其成。簡直「癡人說夢」！此從民調或網路聲量的遞減，不難看出，已「走下神壇」，往昔風光不再，即便228他騎車南下會韓，沿途已不可能再有夾道歡迎的盛況矣。

前一陣子，被李登輝稱讚的柯媽媽，不愧有政治敏感度，一反過去批評民進黨「互不相欠」的態度，現則稱讚「小英總統是好人」，她支持她連任，亦要柯文哲專心做好市政，不要想東想去。看來柯P是應該把媽媽的話聽進去才對！ 一旦韓、柯退出2020大選成真，在國民黨「夕陽大戰」傷痕累累之下推出的人選，恐難以應戰已經整合「以逸待勞」的綠營，只要台派重整旗鼓，穩紮穩打，小英的逆勢上揚當是可期待的。

當然，世事變化莫測，誰也不是諸葛亮，但多少有其脈絡、軌跡可循，顯出端倪值得吾人繼續看下去！

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