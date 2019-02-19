胡，怎麼說》吳敦義替韓國瑜作嫁衣？

一方面，藍營的「4個太陽」吳、朱、王、馬 ，為了黨內提名總統候選人的遊戲規則，短兵相接，激烈交鋒；另一方面，藍營媒體為韓國瑜造神運動，到達最高峰，直取2020年總統大位的勸進聲，也蠢蠢欲動...。

讓人嗅到的政治味，就是吳、朱、王、馬恐怕都白忙了一場，尤其是國民黨黨魁吳敦義，想方設法希望透過設定遊戲規則，爭取最高的出線機會，結果卻很可能是「為誰辛苦為誰忙」？只是在替韓國瑜作嫁衣！

2020年總統大位，讓人嗅到的政治味，就是吳、朱、王、馬恐怕都白忙了一場，尤其是國民黨黨魁吳敦義！（資料照）

韓國瑜曾自比中國神話中射日的后羿，未來是否4個太陽都中箭落地，由韓后羿披掛上陣，代表藍營挑戰爭取連任的蔡英文總統？這樣的機率是一條往上升曲線，是否成為事實，則變數仍多，還要觀察未來1到2個月的局勢。

就以目前吳、朱交鋒的提名遊戲規則來看，無論是全民調、全黨員投票、民調及黨員投票各半、或6比4、或7比3等，在藍營媒體競相為韓國瑜量身「造神」、中國官媒推波助瀾之下，韓國瑜無論是黨員票、民調的聲勢，較4個太陽大都有過之而無不及，至少能與其中人氣最高的朱立倫相抗。

被稱為4大天王或4個太陽的朱立倫、吳敦義、王金平、馬英九彼此相互牽制，動輒得咎，不得不小心翼翼，又誰都不甘當副手搭配，以致聲勢都無法提升，反而在為韓製造出線機會。韓國瑜則在藍、紅媒體全面為他造勢兼「圍勢」之下，即使一再講錯、做錯、施政出包...，即使酒後直播亂嗆中央、自打耳光，卻可一推2、5、8，好像也傷不了他的皮毛。

韓國瑜曾自比中國神話中射日的后羿，未來是否4個太陽都中箭落地，由韓后羿披掛上陣，代表藍營挑戰爭取連任的蔡英文總統？（資料照）

藍、紅媒體為韓造神逐漸形塑的政治氛圍，就是「此時不取，更待何時？」、「天予弗取，反受其殃！」，這種氛圍將會反映到藍營提名之爭上，若是韓出線，不必太意外，若非韓出線，他對藍營人選也會有很大發言權。至於也應可列為泛藍的柯文哲，目前空間被壓縮，可暫且不論。

若韓出線，那麼，2020年大選將不是「問蒼茫大地，誰主浮沉？」而是台灣「要浮？要沉？」、「要獨立自主？要被併吞統一」的選擇。大家好自為之吧！

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