胡，怎麼說》歹戲還要拖棚?好膽就拖到棚倒！

「華航以客為尊」曾是華航的經典廣告詞，現在仍列為企業重要理念，但是，機師農曆春節罷工迄今7天仍在持續，「以客為尊」已質變為「以客為祭品」！



華航曾被視為代表台灣的「國航」，現在，還有多少人視華航為國航？

機師工會在春節假期突襲式發動罷工，讓很多人去不得、歸不得，無形的損失更難估算，太無情、非理性，完全不顧別人，這是社會上大多數人對機師罷工不支持、更不諒解的主因。圖為台北松山機場櫃台。（資料照，記者方賓照攝）

在旅客最需要華航、疏運最忙的春節假期，機師工會突襲式發動罷工，讓很多人去不得、歸不得、進退兩難，有形的損失之外，無形的損失更難估算，因法律不完備，即使罷工合法，但合情嗎？合理嗎？太無情、非理性，完全不顧別人，這是社會上大多數人對機師罷工不支持、更不諒解的主因。



罷工，就是為了爭錢、錢、錢！機師工會選在這個時候罷工，就是因為他們有權、權、權！機師工會的說法則是飛安、勞權。



就以錢、權論機師罷工，罷工本就為爭錢，機師掌握了飛不飛的支配權力，待遇本就很高的機師用支配權力，在社會大眾最需要他們的春節假期施壓，以爭取拿到更多的錢，合法但不合情理的自私自利要錢，不能說他們錯，中國人不是有句話說，人不為己天誅地滅！？



但是，你支持這種損人利己的行為嗎？你支持春節期間綁架旅客權益做為需索嗎？你能支持他們為了爭取自己拿更多，不惜讓同公司非機師的同仁因罷工而受損嗎？ 至於華航公司因而損失多少？那是另外的問題，而且是華航他家的事了。

勞權不是大到不能批判，尤其少數有支配權力的人，打著勞權旗號，損害或侵犯的他人的人權、勞權，就應依比例原則受適當的社會制約！圖為11日華航機師罷工第2次勞資協調，場外工會成員聲援。（資料照，記者黃耀徵攝）

勞權，大部分人都支持，但是，勞權不是大到不能批判，尤其少數有支配權力的人，打著勞權旗號，損害或侵犯的他人的人權、勞權，就應依比例原則受適當的社會制約！當貪婪不叫貪婪，而披著勞權外衣，那是對勞權的玷污！把機師罷工的勞權無限上綱，支持他們仗著權力爭奪更大塊的分配大餅，根本是假進步、偽社會良心。



羅爾斯的正義論說，正義是社會制度的首要價值、公平即正義，當掌握支配權力的機師，運用他們的支配權力以罷工爭取拿更多，卻讓其他人（公司同仁、旅客等）受損，那是對社會公平、分配正義的破壞，而不是趨近。



春節假期過去了，罷工已持續多天，大部分旅客也都會調整，避開華航可能取消航班停飛的旅程風險地雷，社會上漸漸形成的氛圍就是：誰還要被華航當祭品？誰理你們華航？罷就罷吧，愛罷多久就去罷多久吧！

當部分華航機師罷工時，在春節期間仍有華航機師正常執行飛行任務，也有華航其他人員受罷工波及反而更忙更累，他們無辜且無奈；圖為桃園機場華航櫃檯人員忙著協助旅客報到。（資料照，記者劉信德攝）

昨天凌晨1點起11小時的紅眼疲勞協商，原來點子竟出自機師工會的玩笑一句，如此兒戲、如此心態，如果歹戲今天還再拖棚、最後可能翻掉棚（華航），那就都由它去吧！沒華航也不怎麼樣！



最後必須為在春節期間正常執行飛行任務的華航機師、因機師工會罷工波及反而更忙更累的華航其他人員說句公道話，他們是無辜而無奈的，社會不能冤枉他們，不能一竿子打翻華航所有人。

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