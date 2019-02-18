胡，怎麼說》國共和平協議，一騙傾黨、二騙傾國、三騙台灣敗光光！

國共和平協議，就是一頁國民黨被共產黨騙的死去活來、黨破國亡、慘到不行的痛史！



現在，國民黨又說重返執政後要跟共產黨簽和平協議，這不只是重蹈覆轍而已，令人強烈質疑國民黨已淪落為詐騙集團一員，涉嫌與共產黨聯手，共謀用和平當幌子欺騙台灣人民。

國民黨黨主席吳敦義說重返執政後要跟共產黨簽和平協議，若對照歷史，這不只是重蹈覆轍，簡直令人強烈質疑國民黨已淪落為詐騙集團一員。（資料照）

中國國民黨、中國共產黨，這對狼兄狽弟，歷史關係很深，打打談談次數數不清，就舉兩次影響很大的所謂和平協定（議）來談。



一騙「傾黨」，第一次國共合作是1923年在中國，孫文與蘇聯派到中國領導中共的共產國際代表越飛簽下「孫越宣言」協議，就是所謂第一次國共合作、聯俄容共，共產黨員以個人身份加入國民黨。結果呢？國民黨被共產黨騙了，幾乎被共產黨篡奪，黨差一點就傾覆，蔣介石後來發動「清黨」，才把國民黨搶回去。



之後，中國對日作戰之初及勝利後，國共都有類似的和平或合作協定，但共產黨都是簽了之後趁機壯大自己，壯大後就翻臉，1945年在重慶的雙十協定就是諸多例證之一。



二騙「傾國」，1949年4月國共內戰後期，共產黨已佔優勢，指定要在北京和談，國民黨派邵力子、張治中等當代表去跟中共談判，不料，和平協議草案正在擬，中共卻宣布「43個戰犯」名單，要國民黨先交出來，包括蔣介石（國民黨總裁）、李宗仁（當時的代總統）等，南京的國民政府只好拒絕簽字，共軍隨即展開渡江戰役，並攻下南京。

國共過去類似的和平或合作協議，共產黨都是簽了之後趁機壯大，壯大就翻臉。現在，國民黨又說要跟共產黨簽和平協議，老實說，國民黨已沒什麼可騙的，共產黨是要藉國民黨之手騙走台灣、騙走台灣人民的民主自由、騙走中華民國的國格主權。（資料照，記者廖振輝攝）

這回國民黨被共產黨所騙，輸更大更慘了，中國江山被共產黨奪去，老蔣帶著國民黨敗逃到台灣，佔據台灣當復興基地，做著光復大陸夢。而國民黨的和平談判代表邵力子（本就是共產黨發起人之一）、張治中等都投共去也。

一騙，黨差點被傾覆，二騙，國都被滅亡了，現在，國民黨又說要跟共產黨簽和平協議，竟要去被共產黨騙第3次，老實說，國民黨本身已沒什麼可騙的了，共產黨是要藉國民黨之手、打著和平的幌子，騙走台灣，騙走台灣人民的民主自由，騙走中華民國的國格主權。



被一騙，那是無知，被二騙，那就是很笨，被三、四、五...千百騙，那就是患了斯德哥爾摩症、自甘墮落、淪為詐騙集團成員，無藥可救了。這好比就是目前的國民黨，已被共產黨牽著鼻子走。



所謂和平協議、指腹為婚、你儂我儂、先有（友）後婚、兩岸一家親等等政客的肉麻語言，無非都是讓人麻痺、失去警覺的糖衣，裡頭都是包藏禍心的併吞毒藥。

所謂和平協議、指腹為婚、你儂我儂、先有（友）後婚、兩岸一家親等等政客的肉麻語言，無非都是讓人麻痺、失去警覺的糖衣，裡頭都是包藏禍心的併吞毒藥。（資料照，記者張忠義攝）

說什麼大家跟著秃子走，秃子跟著月亮走。台灣2300萬人如果跟著國民黨走，而國民黨跟著共產黨走，結局就是被騙到敗光光，都落入中共一黨專政、極權專制統治的無底黑洞！

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