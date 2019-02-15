胡，怎麼說》指腹為婚、你儂我儂、先有後婚...，肉麻包裝邪惡！

意圖總統大位的藍營政治人物，最近興起以親、儂、愛、婚等肉麻語詞，形容兩岸關係的一股邪風，肉麻的背後，包裝的是促統、向中共政權屈膝的邪惡政治目的！

肉麻度愈高騙愈大、邪惡度也愈大。韓國瑜講兩岸關係是指腹為婚、你儂我儂，肉麻的背後，包裝的是促統、向中共政權屈膝的邪惡政治目的。（資料照，記者黃佳琳攝）

指腹為婚、你儂我儂，韓國瑜講的；兩岸一家親、先有（後來說友字才對）後婚，出自柯文哲之口；吳敦義則重提他當年效顰毛澤東「沁園春」的一首打油詞，向對岸示愛好和平，要與中共簽和平協議。其他肉麻度較低的，在此暫且不論。



其實，肉麻度愈高騙愈大、邪惡度也愈大。以下就拆解那些肉麻詞句的外衣，說文解字即現出內裡的邪惡政治目的。



指腹為婚，不但肉麻、更是封建醬缸產物。台灣如被指「腹」，豈不就成了無可逃脫的「宿命」，注定被迫為「婚」，被強逼非嫁入中國、被併吞式統一在中共政權統治下不可。



說白了，指腹為婚，其實就是把中共的「台灣是中國領土不可分割的一部分」、「台灣自古屬於中國」等論述肉麻化、輕佻化包裝，讓台灣人民失去警覺。

兩岸一家親，親什麼親？柯文哲後來急補充，現階段國是中華民國、家在台灣。但是，「家在台灣」與「兩岸一家」親的家，哪個才是你的家？根本又回到接受一個中國。（資料照，記者黃耀徵攝）

你儂我儂，形容兩岸關係，將關係台灣前途存亡、生死大事，情愛化、浪漫化、男歡女愛化，台灣人民絕不願意被中共統治，卻被你儂我儂強強化做你情我願、情深意濃、不可分離。不但包藏禍心，簡直就是強逼結合、強姦民意。



兩岸一家親，一家是哪家呀？不就是一個中國、中華人民共和國代表中國！親什麼親？一黨專政的中國要併吞台灣，這是什麼樣狠毒之「親」？應是「侵」才對吧！



不管兩岸是先有後婚、先友後婚，終極就是「婚（統一）」-中國併吞台灣，手段都是粗暴的，差別只在先「有」比先「友」更粗暴。先有就是硬上或誘騙、先友其實也差不多，中國瘋狂打壓、不許別國跟台灣交朋友，只許親中、獨佔台灣為友，再強逼接受一個中國、一國兩制。



柯文哲後來急補充，把國、家拆開說，現階段國是中華民國、家在台灣。這跟國民黨的論述雷同，因此在此把他列入藍營。但是，「家在台灣」與「兩岸一家」親的家，哪個才是你的家？根本又回到接受一個中國。

習近平自視與老毛並駕齊驅，吳敦義重提10年前的山寨版沁園春打油詞，妄想藉此打油詞與習唱和，注定要落空。（資料照，記者廖振輝攝）

吳敦義10年前就提出山寨版沁園春打油詞，現在又提出來，但是，習近平自視與老毛並駕齊驅、實踐中國夢功業甚至有過之而無不及，吳妄想藉此打油詞與習唱和，注定要落空。



他以愛好和平為名，提出國民黨重返執政，將與中共簽「和平協議」，則是危險而不負責的，將把台灣2300萬人的民主自由、中華民國的國格主權一起埋葬。



只要看當年西藏與中共簽3次和平協議，都是簽下後共軍大軍壓境，藉口平亂，殺害上百萬藏人，迫使眾多藏人流離失所、流亡海外，家園被奪。



再看看中共現在把百萬以上的維吾爾人、以及哈薩克人、藏人，關進再教育營，在中共專制統治之下，台灣情況會比他們好嗎？

當年西藏與中共簽3次和平協議，都是簽下後共軍大軍壓境，藉口平亂，殺害上百萬藏人，迫使眾多藏人流離失所；在中共專制統治下，台灣會比他們好嗎？圖為中國在西藏集中營強迫比丘尼穿軍裝、唱「紅歌」。（圖取自西藏人權與民主促進中心網站）

台灣如果與中國簽和平協議，說是台灣可以維持軍隊，但是，新武器採購呢？中共豈會充許台軍有力量扺抗共軍？美國更不會出售新武器給依附中國的台灣，台灣只能任中國宰割，專制政權更不會充許民主存在。還有，如美中開戰，共軍豈會不利用台灣為前進基地？美軍豈會容許共軍利用台灣進擊？和平協議根本就是把台灣送給中國當炮灰。



和平、和平，多少屈膝投降的無恥無格之人，假汝之名行之！

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