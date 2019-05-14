自由開講》韓國瑜還在學習當高雄市長

◎熊森七

高雄市長韓國瑜，空降高雄半年多就當選高雄市長，出自於高雄市民的寬宏謙讓以及民主素養。高雄人能夠容忍一位，出身在中和，一路在台北縣從政，對台北及雲林熟悉度更高的人，出任高雄市長，希冀的就是高雄能有不一樣的改變。民進黨在高雄縣市合併執政二十餘年，一夕回到在野黨，但質詢威力不減，角色切換得宜，筆者倒不是要幫在野黨講話，但希望韓國瑜市長要清楚，高雄人是抱持甚麼樣的寬宏心情，才讓國民黨重返執政。

過去二十年來，高雄市政府多數時候都是少數執政。中國國民黨一直在高雄市或高雄縣議會都掌握過半席次，但除了因為2002年議長選舉大規模買票躍上媒體版面，以及許崑源議長某次在市議會大吼叫警察把議員趕出去，並叫民進黨多選幾席議員之外，我們甚少對於在野黨國民黨於高雄市議會有甚麼讓人驚豔的質詢表現。

但韓國瑜市長上任幾個月餘，在市政除了一再跳票外，也看不出有甚麼心思在深耕高雄。反而一撈到高雄市長，立刻轉頭幻想總統大位，真是讓人霧裡看花。果然，韓國瑜在市議會質詢立刻大出洋相，市政進度答不出來，市政資訊答不出來，甚至連高雄市的基本資料都說不出來。筆者同意，高雄市長不是征服宇宙的超人，市政知識包山包海，人非萬能不可能全都懂。但總要讓人看出你有在下功夫，有認真想搞懂，甚至不客氣地講，市長身邊的幕僚應該主動去跟議員詢問，究竟明天會問那些議題？至少事先做功課。

果然，韓國瑜在市議會質詢立刻大出洋相，市政進度答不出來，市政資訊答不出來，甚至連高雄市的基本資料都說不出來。（資料照）

但韓國瑜就是一副吊兒啷噹，能混就混的鬼樣子，一種你能哪我何的痞樣，形同對高雄市民的羞辱，更是對民主制度的羞辱。我們可以說市議員的題目過分刁鑽，但我們不能對於掌握市民納稅預算的市政高官，一副混吃等死的樣子視而不見吧！

我們每個人都經歷過求學階段，大家都知道每個學生學習都有極限，但態度至少要積極誠懇，做不做得到，書有沒有辦法讀好，那倒是另一件事。民進黨也許現在切換成在野市議員身分，適應上也需要時間但最起碼看的出來有在做功課。但韓市長，看起來只有在準備選總統，滿腦子都是選總統，最近還放出當總統也留在高雄，真的是夠了。先把高雄市長身分當好吧！否則套一句韓國瑜輔選大將楊秋興說的，「若我現在還跟韓國瑜站在一起豈不成了詐騙集團，還好當初沒進市政府！」希望不要這句話，成了韓國於高雄市政最佳註解。

（高雄市民）

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