自由開講》「城市不築，敗事有瑜」想選總統的韓市長

◎柯嘉斯

韓市長這兩天身陷4000萬的捐款疑雲與是否參選總統的風暴之中 ，這幾日韓市長頻繁的招開記者會，除了在回應到底有沒有企業家大 筆的捐款外，就是在回應要不要參選總統。

韓市長，你就快辭職吧！韓市長整天說了那麼多廢話，不就是想參選總統嗎？（資料照）



但是韓市長你是不是忘了，你自己現在的身份是高雄市市長？



自從民進黨執政，高雄逐漸從一個文化沙漠發展成為一個有特色，具 有人文氣質的縣市，除了高雄市的代表愛河外，更有幸福川、中央公 園的景點，這些景點除了是高雄市民休假的去處之外，更代表高雄這 幾年進歩的足跡。



沒想到韓市長上台之後，一切都變了調，在韓市長出訪美國之際，愛 河竟出現「異相」，一層油漂浮遍布河面上，除了滿是垃圾，還散發 陣陣刺鼻臭味，一開始筆者以為這只是單一個案，沒想到高雄象徵的 崩壞早已不僅於此。

愛河汙濁，漂浮不少垃圾。（翻攝自陳致中臉書）



愛河支流幸福川，在前幾日，河水突然轉黃，變成奶茶色，原本清澈 的水質幾天之內全部變調，民眾向市府反應，得到的答案竟然是水質 「略為混濁」。



再來是獲選全世界第四美的中央公園，原本有著豐富的生態池，生態 池中有豐富的魚蝦鳥類，是一個親子接近自然、寓教於樂的好去處， 但是沒想中央公園的生態池一夕之間崩壞，原本豐富的魚蝦與鳥類大 多不見，剩下滿滿的藻類與垃圾。



高雄市政府面對這些高雄的崩壞，總是有辦法找到理由解釋，但是筆 者困惑的是，為何前朝執政時就不會出現這些問題，在韓市長上台之 後，這些原本的高雄之美全都不復存在了呢？



不過韓市長面對城市形象的逐一崩壞，看來是漫不在乎，在縣市長選 舉時，韓市長曾說過不要拿「滴滴答答的小問題」去煩他， 筆者想請問韓市長：一座城市的崩壞究竟對你來說是不是也僅是滴滴 答答的小問題？

中央公園的生態池一夕之間崩壞，原本豐富的魚蝦與鳥類大多不見，剩下滿滿的藻類與垃圾。（圖擷取自朱宥勳臉書）



韓市長上任至今，除了政見跳票一籮筐外，更重要的是韓市長對於市 政完全不在乎，上任一百多天仍有數個局處首長尚未任命， 由事務官代理，這代表市府僅能維持日常運作， 更有市府員工出面爆料，高雄市長常常不在家， 市政會議也多交由副市長李四川主持，但問題是， 許多項目討論到最後，仍要呈報市長決核，導致許多項目根本無法執 行。



從選上高雄市長的第一天，就有人勸韓市長選總統，時至今日，韓市 長看起來也的確躍躍欲試，韓市長曾說自己僅是高雄的過客，不會永 遠待在高雄，但是高雄不應該是任何人的政治跳板，任何一個剛選上 的市長都不應該「吃碗裡看碗外」，高雄市是市民的母親， 陪伴市民們成長、生活，值得給懂得珍惜的人好好照顧他。



所以韓市長，你就快辭職吧！韓市長整天說了那麼多廢話，不就是想 參選總統嗎？高雄這座小廟容不下韓市長這尊大佛。反正韓市長說過 ，如果有收4000萬就辭高雄市長，後來韓市長親口證明， 自己收了一億2000多萬，應該至少滿足三次的辭職要件了！ 韓市長，這是一個辭職的好理由，快順勢辭職， 趕快專心打總統選戰吧！

（台北大學法律研究所、智庫研究人員）



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