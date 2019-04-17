自由開講》高雄過客韓市長的美國公費遊？！

◎剛普朗克

韓市長於4月13日下午在洛杉磯出席全球玉山經濟論壇時，提出「 台灣過去三任總統將台灣經濟和競爭力搞成殘廢」的言論。 雖然遲遲不願表態選總統意願，然而其言論不斷營造「 台灣經濟持續倒退」的景象，與「高雄市民又老又窮」 的競選手法如出一轍，看來高雄市長不僅是位過客， 更是在就職128天就見異思遷，心中只剩下總統大位。



而韓國瑜為什麼要不斷唱衰台灣，暗示台灣經濟衰退呢？



韓市長在演講中先以三位台大法律系的總統開頭， 他說三位台大法律系的總統近20年的期間將台灣搞得民不聊生又說 「官員作威作福，台灣經濟鬼混了二十年」， 目的都是要暗示僅有他能夠將台灣從沉睡中喚醒。



這個手法很明顯就是要再次運用市長選戰時「高雄是個沉睡巨人」 這個他用過的爛梗，只不過這次將主詞要高雄改為台灣。

韓國瑜只是再次運用市長選戰時「高雄是個沉睡巨人」這個他用過的爛梗，只不過這次將主詞要高雄改為台灣。（資料照）



然而韓國瑜市長的專長真的是拚經濟嗎？韓市長演講中所暗示的「 僅有他能夠將台灣從沉睡中喚醒」真的有可能成真嗎？



在高雄市長任內他最愛「說嘴」 的就是部分媒體配合炒作後聲勢最大的農業MOU， 撇開MOU能不能實際達成不談， 問題在於高雄市的就業人口比例之中從事農業人口的比例根本不到4 %，產值更不到1%。連產業比重都搞不清楚，老是抓錯重點， 經濟怎麼可能會好呢？



不僅如此， 光是過去3個月高雄農林漁牧業相關的公司倒閉了10家、 製造業減少了144間、營建工程業減少143間、 旅遊餐飲業也倒了65間，特定媒體不斷吹捧造神，號稱「 韓流效應」影響很大的旅遊餐影業，也倒閉了65間。



韓市長地方表現不行，那麼在中央表現如何呢？



韓國瑜1993~2002年擔任立法委員， 近十年間的質詢發言率極低，宣稱最會為人民拚經濟的他， 在立法院經濟委員會時，整個會期只出席質詢發言一次。 請問韓市長，這樣尸位素餐的立委算不算他口中「作威作福」 的官員？



作為一個地方行政首長，施政表現如此慘淡， 還一直操作風向好讓自己可以被萬眾簇擁出來選總統，試問韓市長， 你口口聲聲說在意高雄市民，真的對得起你的良心嗎?



韓國瑜市長在哈佛演講大談九二共識， 認為九二共識對於推動經濟發展是很務實的政策。更提出「 國防靠美國、科技靠日本、市場靠中國、努力要靠自己」的口號。



筆者不禁納悶，美國與中國正處於貿易戰的激烈衝突時刻， 在此時主張九二共識，認為兩岸同屬一中， 難道是希望美國將台灣納入關稅制裁的對象嗎？



況且中國最高領導人習近平早已明確主張，九二共識就是一國兩制， 更多次派戰鬥機繞台挑釁，在中國對台灣的侵略意圖如此明顯下， 韓市長對軍機繞台毫不吭聲，也難怪韓市長的訪美行還沒結束其次， 已被美國媒體認證為「危險親中候選人」



真不知韓市長在這趟還沒有結束就已經確定不及格的美國行， 為高雄市推廣了什麼、交流了什麼， 韓市長不是說高雄已經又老又窮，債台高築嗎？ 既然如此怎麼又花高雄的錢出國不知所云呢？ 還是韓市長這趟美國行的真正目的和公出睡覺一樣是為了放鬆自己呢 ？拜託韓市長下次要出國玩花自己的錢好嗎？

（政治評論家）

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