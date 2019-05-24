自由開講》想要中美兩邊討好？不如親美而國防自主

◎柯嘉斯

中國政府近年推動軍事現代化，更以2025中國製造及一帶一路的策略積極的透過金錢及產業發展擴展中共在世界影響力，而無論是軍事現代化或是透過「以經逼政」的策略，都確實對台灣的主權及安全造成影響。

這樣對台灣在國際上的打壓或是對於台灣的文攻武嚇一直都在，但是蔡政府上台後中國對台的軍事威脅及以心理戰、輿論戰及法律戰為主要策略的三戰卻是變本加厲。

追根究柢，除了是因為民進黨政府並不在中共掌控範圍內外，更是因為中國內部的情勢不明，除了習近平權力傳出不穩，對外受到以美國為首的西方國家制裁。中國只好訴諸民族主義，除了義和團式的反美外，另外的路線就是以對抗台獨，升高兩岸衝突做為中國不至於潰堤的解決方案。

追根究柢，除了是因為民進黨政府並不在中共掌控範圍內外，更是因為中國內部的情勢不明，除了習近平權力傳出不穩，對外受到以美國為首的西方國家制裁。（路透社）

中國會不會以武力攻擊台灣，這個問題的答案沒有人知道，但是可以確定的是中國雖然宣稱「將和平統一台灣」卻從未放棄以「武力犯台」的這個選項，而在中國持續進行軍事現代化、對台滲透的情況下，台灣的優勢將會持續降低，台灣政府勢必得做些什麼。

蔡政府上台之後，除了一改前朝政策，以親美取代親中，也積極發展國防產業，落實國防自主，在蔡政府的主導下，台灣第一艘「國造潛艦」預計2024年下水，2025年正式成軍，我國海軍即將進入新時代。除了國造潛艦外，蔡政府也下令量產天弓三型及雄三飛彈，讓這些台灣國造的武器得以承擔台灣的空防重任。

蔡政府上台之後，除了一改前朝政策，以親美取代親中，也積極發展國防產業，落實國防自主，在蔡政府的主導下，台灣第一艘「國造潛艦」預計2024年下水，2025年正式成軍，我國海軍即將進入新時代。國造潛艦主要裝備分佈圖（資料照）

而台灣的親美策略也發揮戰略上的效果，除了台灣關係法的落實，對台軍售更上一層樓，台灣除了有機會購買到F-16V，更已翻修海軍艦艇的雷達，還買到號稱最強的短程空對空飛彈——升級版的AIM-9X

Block II型響尾蛇飛彈，美國對台的支持更表現在通過軍售常態化的《台灣保證法》，與等於推翻「中美三公報」、更進一歩隱諱承認台灣是一個國家的《台灣旅行法》。

蔡政府在面對美中台三角關係時，選擇親美，而除了蔡總統以外，想競選總統的候選人呢？

台北市長柯文哲提出「親美友中」、郭台銘董事長提出「國防靠和平」，韓國瑜則說「國防靠美國、科技靠日本、市場靠中國」，總歸一句，除了蔡政府以外的候選人，都沒有要在中國與美國之間做出選擇，仍心存僥倖的想要雙邊討好。

問題是，中美現在是處於貿易戰之中，美國已不分黨派的將中國視為「敵對」，而非原本的競爭關係，並對中國施以貿易制裁。

總歸一句，除了蔡政府以外的候選人，都沒有要在中國與美國之間做出選擇，仍心存僥倖的想要雙邊討好。（資料照）

試想，如果台灣如果在貿易戰的當頭，還在中美之間搖擺不定，想要兩邊討好的下場就是兩邊通通將台灣視為非盟友，台灣將無法從中獲得任何利益，反而可能既成為美國貿易制裁下的受害者，在國際上又被中國予取予求，連主權都保不住。

偷雞不著蝕把米，想要腳踏兩條船的下場就是什麼也得不到。

（智庫研究員）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法