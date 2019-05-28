自由開講》天天假日！韓市長不顧萬安演習，只想著6月1號的總統造勢？

◎柯嘉斯

日前，高雄市議員鄭光峰在質詢韓國瑜時，公開詢問在場的市府官員：贊成韓國瑜選總統的請舉手？現場一片尷尬。

議員詢問高市府官員，贊成韓國瑜選市長請舉手？結果沒人舉手。（記者葛祐豪攝）

問題是韓市長說出「Yes, I do.」的時候，自己可不覺得尷尬，不只大方承認自己只當四個月的市長，把高雄市政弄的一團糟後就要跳槽，還說出「平日上班，假日選總統」這種荒謬、欺騙社會大眾的言論。

因為縱使不論假日造勢活動、選戰策略的變化與監控決不可能只在假日進行外，難道韓市長真的覺得，身為一個直轄市的市長，有所謂「下班」或是「假日」嗎？是不是韓市長也想要當假日總統呢？

6月1號凱道上的「挺韓誓師大會」，就是韓市長明確表態要選總統後的第一場造勢活動，韓市長說自己是「被動出席」，但筆者不了解的是，究竟什麼是「被動參與」？畢竟韓市長若沒有「起心動念」，這些想勸進韓市長選總統的人怎麼「一個巴掌拍的響」呢？

再看這場造勢背後的金主與藏鏡人更是十分有趣，這場遊行背後是由國會政黨聯盟妙天禪師與甫出獄的前花蓮縣長傅崐萁一手促成，先由傅崐萁向妙天禪師尋求幫助，再由妙天禪師以其弟子名下的「博愛文化基金會」進行路權的申請。

6月1號凱道上的「挺韓誓師大會」，就是韓市長明確表態要選總統後的第一場造勢活動，韓市長說自己是「被動出席」，但筆者不了解的是，究竟什麼是「被動參與」？圖為6月1日挺韓誓師大會活動海報。（翻攝蔡正元臉書）

妙天禪師與傅崐萁本身爭議就不少，妙天禪師除了曾捲入納骨塔欺詐案最後被判刑八個月、緩刑三年外，更長期以「宗教團體」的名義將其勢力伸入校園，就有不少大學生指控，妙天禪師曾要求包括學生在內的信徒，以超過10萬新台幣購買「蓮座」、參與費用為20,000新台幣的幹部訓練班、享用收費為3,000新台幣的「生命健美餐」，有些信徒要為此借貸，亦有許多學生因這些收費而與家人造成不快。

而綽號後山花蓮王的前縣長傅崐萁也不惶多讓，他除了有刑事前科外，在花蓮執政期間更是惡名昭彰，且發生大量違反行政中立、以發包標案的方式包養記者得醜聞，目的是控制新聞輿論。

想請問韓市長，這些「前科累累」、具有高度爭議的人物為什麼要幫你申請路權呢？難道傅前縣長與妙天禪師也是韓粉？難道韓市長都不會懷疑他們有沒有什麼政治圖謀？

妙天禪師（左）與傅崐萁（右）本身爭議就不少，妙天禪師曾捲入納骨塔欺詐案最後被判刑八個月、緩刑三年。而綽號後山花蓮王的前縣長傅崐萁也不惶多讓，他除了有刑事前科外，在花蓮執政期間更是惡名昭彰。（資料照）

韓市長利用假日選舉、絕不荒廢高雄市政的話言猶在耳，除了國民黨市議員陳麗娜痛批高雄市政亂七八糟外，就連28日的漢光演習，韓市長也缺席，由副市長代理出席，韓市長整天請假，也難怪韓市長會開出除了假日才選總統的條件了，因為對韓市長而言，可能天天都是星期天吧。

（智庫研究員）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法