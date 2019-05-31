自由開講》韓市長為「外生女」事件提告是在自掘政治墳墓？！

◎柯嘉斯
韓國瑜被名嘴吳子嘉爆出與新莊王小姐有長達十幾年婚外情，並有一名十多歲的私生女，吳更指出，去年韓國瑜當選高雄市長後，還托人拿了1000多萬給王小姐當作生活費。面對指控，韓國瑜在31日下午再次請假北上提告，吳子嘉則表示歡迎來告，甚至表示這是韓國瑜此生最大的錯誤。
麗島電子報董事長吳子嘉爆料，高雄市長韓國瑜與新莊王小姐婚外情長達10年，甚至還生下一女，韓國瑜31日由律師等陪同前往台北地檢署按鈴控告吳子嘉。（資料照）
筆者認為，韓市長的提告是將自己逼進死路，因為這麼一來，韓市長將無法使用慣用的聲東擊西的手法，讓自己脫身，因為一旦進入司法程序，面對吳子嘉的爆料，韓市長在事實面，勢必要在法庭中就人證與物證上做出回應。萬一吳子嘉的爆料證明為真，韓市長就再也無法迴避事實的焦點了。
從韓國瑜以往的做法來看，打哈哈、聲東擊西、顧左右而言他，是韓面對爭議的習慣手法，先否認、再胡扯，最後說都是對方抹黑，時間一久，也沒有人真的還記得韓市長原本被質疑的點到底是什麼了。
像韓市長之前面對4000萬資金的爭議，一開始就是先否認，「如果我真的有拿 4千萬，我會辭掉高雄市長。」後來又說，「尊重我的決定，再給我一點點時間，我現在有些話，我不好講，因為我跟高雄市民有一個約定，請你們務必再給我一點點時間」，最後韓國瑜自承政治獻金收入為1億2914萬9779元，然後詭辯自己收的政治獻金不是4000萬，除了要求爆料的蔡正元道歉之外，當然也沒有辭掉高雄市長。
面對這次的桃色風爆，韓市長其實也想要故技重施，韓在被爆出在女性友人家中過夜後，除了否認婚外情、只認打麻將，更立刻在備詢時說自己被民進黨追殺、公文被前朝機要偷走，甚至還說自己之所以搬到鳳山行政中心去，就是因為高雄的四維行政中心被安裝了「竊聽器」。
結果，這個說法立刻被警方打臉。苓雅警分局表示，確有將涉案的市府人員依涉嫌竊盜罪嫌函送法辦，並未查獲市長室遭裝設針孔攝影等竊錄設備。況且本案的事發是在2月，韓市長在1月就決定要將辦公室搬到鳳山了，難道韓市長會預知未來？也難怪有議員問韓市長，「一天不唬爛很難嗎」！
或許會有韓粉護航，韓市長縱使有婚外情及「外生女」也是屬於私領域的事情，私領域和工作表現無關，所以不應該因為韓市長的婚外情而否定他的總統路。
韓市長從競選開始就是狂打「夫人牌」及女兒牌，試圖營造雖然自己失業17年但卻是深愛老婆的。（資料照）
問題是，韓市長從競選開始就是狂打「夫人牌」及女兒牌，試圖營造雖然自己失業17年但卻是深愛老婆的，韓市長就是靠著編導這個「愛家魯蛇」成功記的形象而登上市長寶座，既然如此，他自然也可能因為「愛老婆」的假象幻滅而自斷政治路。筆者觀察，韓市長「沒有政績」，只有刻意營造出的「人格魅力」，其實非常危險。
在法庭上，證據一攤開，「真的假不了，假的真不了」，屆時韓市長一定也沒有辦法再故技重施、轉移焦點了。筆者建議韓粉們，好好珍惜6月1號的造勢大會，因為一旦案件起訴、進入司法程序，萬一發生韓市長無從抵賴的事實，屆時就是韓市長總統路夢碎之時！
（智庫研究員）
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