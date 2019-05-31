自由開講》韓市長為「外生女」事件提告是在自掘政治墳墓？！

◎柯嘉斯

韓國瑜被名嘴吳子嘉爆出與新莊王小姐有長達十幾年婚外情，並有一 名十多歲的私生女，吳更指出，去年韓國瑜當選高雄市長後，還托人 拿了1000多萬給王小姐當作生活費。面對指控，韓國瑜在31日 下午再次請假北上提告，吳子嘉則表示歡迎來告，甚至表示這是韓國 瑜此生最大的錯誤。

麗島電子報董事長吳子嘉爆料，高雄市長韓國瑜與新莊王小姐婚外情長達10年，甚至還生下一女，韓國瑜31日由律師等陪同前往台北地檢署按鈴控告吳子嘉。（資料照）



筆者認為，韓市長的提告是將自己逼進死路，因為這麼一來，韓市長 將無法使用慣用的聲東擊西的手法，讓自己脫身，因為一旦進入司法 程序，面對吳子嘉的爆料，韓市長在事實面，勢必要在法庭中就人證 與物證上做出回應。萬一吳子嘉的爆料證明為真， 韓市長就再也無法迴避事實的焦點了。



從韓國瑜以往的做法來看，打哈哈、聲東擊西、顧左右而言他，是韓 面對爭議的習慣手法，先否認、再胡扯，最後說都是對方抹黑，時間 一久，也沒有人真的還記得韓市長原本被質疑的點到底是什麼了。



像韓市長之前面對4000萬資金的爭議，一開始就是先否認，「如 果我真的有拿 4千萬，我會辭掉高雄市長。」後來又說，「尊重我的決定，再給我一 點點時間，我現在有些話，我不好講，因為我跟高雄市民有一個約定 ，請你們務必再給我一點點時間」，最後韓國瑜自承政治獻金收入為 1億2914萬9779元，然後詭辯自己收的政治獻金不是400 0萬，除了要求爆料的蔡正元道歉之外，當然也沒有辭掉高雄市長。



面對這次的桃色風爆，韓市長其實也想要故技重施，韓在被爆出在女 性友人家中過夜後，除了否認婚外情、只認打麻將，更立刻在備詢時 說自己被民進黨追殺、公文被前朝機要偷走，甚至還說自己之所以搬 到鳳山行政中心去，就是因為高雄的四維行政中心被安裝了「 竊聽器」。



結果，這個說法立刻被警方打臉。苓雅警分局表示，確有將涉案的市 府人員依涉嫌竊盜罪嫌函送法辦，並未查獲市長室遭裝設針孔攝影等 竊錄設備。況且本案的事發是在2月，韓市長在1月就決定要將辦公 室搬到鳳山了，難道韓市長會預知未來？也難怪有議員問韓市長，「 一天不唬爛很難嗎」！



或許會有韓粉護航，韓市長縱使有婚外情及「外生女」也是屬於私領 域的事情，私領域和工作表現無關，所以不應該因為韓市長的婚外情 而否定他的總統路。

韓市長從競選開始就是狂打「夫人牌」及女兒牌，試圖營造雖然自己失業17年但卻是深愛老婆的。（資料照）



問題是，韓市長從競選開始就是狂打「夫人牌」及女兒牌，試圖營造 雖然自己失業17年但卻是深愛老婆的，韓市長就是靠著編導這個「 愛家魯蛇」成功記的形象而登上市長寶座，既然如此， 他自然也可能因為「愛老婆」的假象幻滅而自斷政治路。筆者觀察， 韓市長「沒有政績」，只有刻意營造出的「人格魅力」， 其實非常危險。



在法庭上，證據一攤開，「真的假不了，假的真不了」，屆時韓市長 一定也沒有辦法再故技重施、轉移焦點了。筆者建議韓粉們， 好好珍惜6月1號的造勢大會，因為一旦案件起訴、進入司法程序， 萬一發生韓市長無從抵賴的事實，屆時就是韓市長總統路夢碎之時！

（智庫研究員）

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