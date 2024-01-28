自由開講》萬老師絕對有資格當立委

◎趙青山

這幾天，因為身障者歧視事件，讓萬老師（郭昱晴）是否有資格當立委一事再度掀起討論，網路上有網友認為萬老師就是因為不讀書才跑去演戲。

民進黨不分區立委郭昱晴（萬老師）。（資料照）

然而，這樣的論述相當荒謬，首先，演戲本身就是一門專業，演員是需要高度專業的一個行業，一個好的演員可以把別人的人生演繹的跟自己人生一樣，讓人有所共鳴，就以最近剛獲金馬影帝殊榮的吳慷仁為例，其在富都青年當中，沒有半句台詞，僅能單憑眼神、動作等，把聾啞人士的悲與苦演繹的絲絲入扣，讓人隔著銀幕就可以體會出主角的悲苦人生。

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故從這我們可發現一個好的演員可以讓觀眾就算隔著銀幕也可以仔細品嚐主角的酸甜苦辣，讓觀眾也可以跟著進到主角的世界中，一個好的演員就算沒有台詞亦能引起觀眾的共感。但要成為一個好的演員可以說是相當不容易，需要把角色演的像，觀眾才會有感覺，而要把角色演的像，就是需要進入到角色的世界，才能把角色的靈魂呈現出來，而觀眾也才會有共鳴。有鑒於此，許多演員在成為優秀的演員前，勢必經歷了千錘百鍊，才能將演技鍛鍊地爐火純青，創造一部又一部千垂不朽的作品，好讓人懷念，就這方面來說，演員確實是一個高度專業的行業。

而針對戲子不讀書一事，可能是對於台灣社會的一個錯誤想像。早年，要讀書可說是非常困難的一件事，不管是因為經濟還是家庭的因素，都讓讀書成為一件需付出極大成本的一件事。也因此，造成不少中壯年世代的人，其學歷並不是很好看，如果要以此來否定一個人的價值，筆者認為這是不對的，學歷高低不能成為評比一個人人生好壞的指標，學歷優秀也不代表這個人未來前途一片光明，反之亦不代表前途一片黑暗。郭昱晴雖然並非傳統的學術菁英，但其在藝術、文化領域可說是長期深耕也有所成就，這都代表著學歷的高低與否與未來的成就並非成正比。

最後，回到了許多人的質疑「郭昱晴憑什麼擔任立委？」筆者在此反問郭昱晴為何沒資格擔任立委？立法委員象徵民意的延伸，而一個國家要發展、要進步本來就需要有多元的聲音進到國會，為我們反應多元的民意，這樣的國家才有進步的可能。

郭昱晴憑著演藝人員的專業被看重並選上不分區，代表著民主進步黨重視多元的聲音與價值。而只要是為台灣好的，不管你來自什麼背景，都有機會來為台灣打拚，故我認為郭昱晴絕對有資格當立委。

（學生）

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