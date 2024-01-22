自由開講》輸掉立法院：民進黨未來執政的艱辛之路

陳少藝

在2024年總統和立委選舉中，民進黨雖贏得了總統選舉，卻未能在立法院獲得過半數的立委席次，僅獲51席。有鑑於此，本文擬從民進黨立委選舉失利的因素及未來立法院運作面臨的挑戰等方面進行分析和研判。

一、立委選舉失利的因素

立委選舉主要由兩個部分組成：一是區域立委；二是僑選及不分區立委。所以，這次選舉投三張票，簡稱三合一選舉。除了總統票之外，還有兩張立委票，一張是區域立委票，另一張為僑選及不分區立委票（也稱政黨票）。其實，民進黨既贏得了總統票也贏得了政黨票，但輸在區域立委票。本文認為主要有四個因素：一是所提名的個別區域立委在資歷、能力、個性、年齡、人脈、知名度和好感度等方面沒有嚴格把關和匹配；二是沒有認真研究競選對手的優劣勢後再提名更有克敵制勝把握的候選人；三是選前有些區域的里長到中國大陸接受免費招待和旅遊，期間受到對岸台辦或統戰部門暗示或明示要支持特定的候選人（對岸知道通過里長拉選票來影響總統大選結果勝算不大，而區域立委則更容易影響，因為區域立委通常投票人數只有5-10萬人，而每個裡長管轄的民眾在1萬人左右，集中統戰3-5個裡長，再由裡長去誘導民眾投特定立委候選人，這種做法顯然很有效）；四是網路黑手通過P圖和AI合成個別民進黨候選人的不雅視頻，先在境外傳播再傳入臺灣等方式造謠抹黑民進黨候選人，因此造成個別民進黨候選人以很微小的差距敗給對手。

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民進黨雖贏得了總統選舉，卻未能在立法院獲得過半數的立委席次，僅獲51席。（資料照）

二、未來立法院的困境

由於國民黨（52席）和民進黨（51席）都無法獲得單獨過半的席位，未來民進黨將面臨如下幾個困境：一是立法院院長人選之爭，如果民進黨不與民眾黨（8席）合作，則國民黨將獲得立法院龍頭寶座，立法院將迎來一個曾在立法院毆打立委（陳水扁）的暴徒擔任立法院長，這將是立法院之恥；二是行政院送審的預算，特別是國防預算將因受到國民黨立委（如馬文君）的百般阻撓而無法通過，國防力量的提升將再次停滯不前；三是重要人事任命依然會受到國民黨立委佔領主席臺（如陳菊被提名監察院長時）而無法進行，此舉也將重演陳水扁執政時所提監察院院長和監察委員人選被擱置長達四年不通過的一幕；四是民進黨所提的法案修改或修正將困難重重。

（作者為政治學者）

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