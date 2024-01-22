自由開講》當虎尾鎮成為民進黨的艱困選區：沒有任何檢討的敗選，未來的艱困選區不只是虎尾！

吳爾夫

2024大選開票後，雲林縣第一選區的立法委員選舉出現了令支持者錯愕的結果，該選區中的最大票倉虎尾鎮因為民進黨得票數大輸主要對手9千餘票，註定了敗選的結果。所謂勝選不免俗的要慶功，而敗選時若不主動檢討原因，建立正向的補強作為（非找戰犯），實在愧對本黨黨員以及力挺的鄉親。以下我們就黨務舉一些值得大家反省的看法：

首先，虎尾鎮從2022年起的地方選舉就被地方黨部視為艱困選區，該年的鎮長候選人因為無人登記，最後只能由地方黨部提報艱困選區改採徵召方式。而最終得票數也創下民進黨自2012年以來的最低紀錄。然而從22到24這兩年來 始終沒能提出補強方案—培養不出有能力參選的黨員人才，地方黨部責無旁貸。

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2024大選開票，雲林縣第一選區的立法委員選舉出現了令支持者錯愕的結果，該選區中的最大票倉虎尾鎮因為民進黨得票數大輸主要對手9千餘票，註定敗選的結果。（本報資料照）

第二，虎尾鎮內的公職（含里長）以及民選議員和代表的數量在十年內幾乎了減少了八成。負責提名與協調的黨部以及地方與中央的民意代表眼睜睜看著如雪崩式的消失，竟然毫無檢討並提出有效的方案，放任違紀參選以及違紀「不參選」案例頻頻發生，其中又以虎尾鎮民代以及麥寮鄉長選舉最為嚴重，重挫黨內基層對黨務的信任度，更讓社會大眾議論紛紛。黨的提名制度問題與黨紀不彰，是這幾年我們在縣內看到最嚴重的問題。

第三，地方黨部選舉只論政治版圖的擴張及培養樁腳，選出來的黨部主委是否真心為黨務推動，還是隸屬某位候選人，而為特定候選人選戰而生？當然我們認同縣黨部主委必須百分之百為各類選舉之候選同志全力輔選，然而平時的黨務革新以及黨員經營更是重要，不是嗎？

總之，虎尾鎮成為這一次雲林縣海線立法委員的重大挫敗的源頭，似乎敗象早在前兩次的選舉中已經顯露，兩次選戰結果本黨得票率皆在25%左右而種下敗因，這兩年來我們並未提出有效檢討與改進方案，從失敗中反省並制定未來改革的方向。本次大選失利，顯示未來民進黨在雲林縣的艱困選區豈止是虎尾鎮而已。

（作者為雲林縣民進黨黨員）

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