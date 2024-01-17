自由開講》民進黨該如何處理立法院正副院長的選舉？

◎魯直

2024年的大選，賴清德拿到558萬票，約佔40%。侯友宜拿到467萬票，約佔33%，柯文哲拿到369萬票，約佔26%。

有關立委部分，國民黨有52席，民進黨51席，民眾黨8席，無黨籍2席。

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無黨籍2席親國民黨，等於國民黨實質有54席，三黨國會不過半。民眾黨那8席立委成為關鍵的少數，無論是立法院的正副院長或法案，民眾黨將有絕對發言權或關鍵決定權。

有人認為，未來是「國會大亂鬥」的狀態，對國家未必是福。有人認為，民眾黨成為關鍵少數，未來對兩黨將是予取予求。

國會正副龍頭三黨熱門人選，民進黨立委游錫堃（左）、國民黨立委韓國瑜（中）及民眾黨立委黃珊珊（右）。（報社合成／資料照）

有趣的是，在政論節目，國民黨的名嘴或民進黨的名嘴，都認為柯文哲是一個沒有信用的人，很難合作。如果談什麼條件，談完還沒有出門，消息就流出去了，先談的人，將被吃豆腐，而且成為被加碼或被取笑的對象。再者，即使條件談成了，也會一夕變卦，寧可順其自然。

事實上，國民黨認定民眾黨不願意當「小綠」，也不願意當「小藍」，未來才有擴張性，所以應會自提立院院長或副院長人選。而民進黨認為，未來國民黨立委佔多數，如果民眾黨自提人選，則對國民黨有利，等於保送韓國瑜當院長，立法院院長、副院長，都屬於國民黨。

我個人則認為，民眾黨才成立四年，所以今天成為第三大黨，完全是因為沒有中央執政經驗，所以沒有執政包袱，可以自由攻擊執政者的不是。如今民眾黨在立法院已經將是關鍵少數，有權力決定立法院院長的歸屬及各法案的通過與否，則民眾黨將有「政治包袱」了，將不再是自由之身，而是必須負責任，否則年輕人最容易變臉。

因此，有關立院院長或副院長人選，我建議民進黨：

一、延續柯文哲的聯合政府或賴清德的民主大聯盟的概念，延攬如賴香伶、邱臣遠等民眾黨有經驗，而且意識型態不深的人才入閣，並許以黃珊珊為立院副院長職務，換取民進黨的立院龍頭，形成與民眾黨的第一次合作。

二、如果民眾黨不願意，則與國民黨談，由國民黨提名一個不是韓國瑜，而國人可以接受的人選，為立法院院長，民進黨立委為副院長。

三、民進黨不一定提名游錫堃為院長，而是私作民調，提出人民或立委認為最適當的人選，如果民眾黨決定選國民黨的韓國瑜為院長，或自提自己人選，而放任韓國瑜當選立法院院長，則訴諸民眾：「藍白合作選韓國瑜為院長」。等韓國瑜在立法院不斷出包，民眾黨也受不了，再來罷免韓國瑜。

（政治評論者）

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