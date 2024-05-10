自由開講》中國國民黨，改名中國洩密黨？

◎王嘉吟

國民黨立委徐巧芯，由於最近在質詢台灣與烏克蘭的援助計劃中，拿出未公開的機密文件，並公開在媒體前亮出文件內容，涉嫌公布機密文件，遭外交部告發洩密罪。根據國家機密保護法第22條規定，立法院依法行使職權，涉及國家機密者，非經解除機密，不得提供或答覆，其以秘密會議或不公開的方式為之者，得以指定場所規定閱覽或答覆。很明顯，徐巧芯在拿出機密文件質詢，並將文件公開在媒體前的時候，就已經觸犯法律，徐巧芯還可以大聲地說自己沒有錯，問心無愧，作者由衷地想問，徐巧芯是為了謀取聲量，故意知法犯法嗎？還是根本不熟悉台灣對於一位立法委員的職業素養要求呢？徐巧芯的種種作為都在表示，她並不是一位合格的立法委員。

但令人難過是，這樣的作為不只出現在徐巧芯身上，同樣涉及洩密案的還有同為國民黨的馬文君，馬文君立委曾涉嫌洩露潛艦國造機密資訊，還在過去凍結了潛艦預算，一連串傷害台灣國防的作為，也讓外界無限猜疑。馬文君立委背後到底是否有他國指示？是否正打著對我國不利的算盤？馬文君多次阻擋潛艦國造預算，到底是為了嚴審預算，還是為了反對而反對？這其中是否還有許多我們沒有看見的真相，這些疑點馬文君都曾不向民眾解釋。

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現在國民黨的現任立委，有一位徐巧芯，洩密外交部的機密文件，一位馬文君，洩露國防部的潛艦國造機密資訊，這些層出不窮的荒謬行徑一直在國民黨立委身上發生。而令人擔憂的是，這樣一個多次洩密的政黨，正為我國立法院的多數黨，立法委員具有議決法律案、質詢行政院院長及部會首長等權力，應該在掌握充分正確的資訊，以發揮監督、制衡的功能，但像徐巧芯、馬文君這樣的立委，我們真的放心把國家重要的機密資訊交給他們嗎？國民黨立委顯然習慣地視國家機密於無物，難道這就是國民黨對台灣的態度嗎？

現在國民黨的現任立委，有一位徐巧芯（右），洩密外交部的機密文件，一位馬文君（左），洩露國防部的潛艦國造機密資訊，這些層出不窮的荒謬行徑一直在國民黨立委身上發生。（資料照）

徐巧芯與馬文君洩密的紀錄，將會在台灣民眾的心中埋下懷疑的種子，筆者認為這些指控絕不會是無中生有，民眾的猜疑也絕對不會是憑空捏造。

（立法委員）

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