晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中國國民黨，改名中國洩密黨？

2024/05/10 09:51

◎王嘉吟

國民黨立委徐巧芯，由於最近在質詢台灣與烏克蘭的援助計劃中，拿出未公開的機密文件，並公開在媒體前亮出文件內容，涉嫌公布機密文件，遭外交部告發洩密罪。根據國家機密保護法第22條規定，立法院依法行使職權，涉及國家機密者，非經解除機密，不得提供或答覆，其以秘密會議或不公開的方式為之者，得以指定場所規定閱覽或答覆。很明顯，徐巧芯在拿出機密文件質詢，並將文件公開在媒體前的時候，就已經觸犯法律，徐巧芯還可以大聲地說自己沒有錯，問心無愧，作者由衷地想問，徐巧芯是為了謀取聲量，故意知法犯法嗎？還是根本不熟悉台灣對於一位立法委員的職業素養要求呢？徐巧芯的種種作為都在表示，她並不是一位合格的立法委員。

但令人難過是，這樣的作為不只出現在徐巧芯身上，同樣涉及洩密案的還有同為國民黨的馬文君，馬文君立委曾涉嫌洩露潛艦國造機密資訊，還在過去凍結了潛艦預算，一連串傷害台灣國防的作為，也讓外界無限猜疑。馬文君立委背後到底是否有他國指示？是否正打著對我國不利的算盤？馬文君多次阻擋潛艦國造預算，到底是為了嚴審預算，還是為了反對而反對？這其中是否還有許多我們沒有看見的真相，這些疑點馬文君都曾不向民眾解釋。

現在國民黨的現任立委，有一位徐巧芯，洩密外交部的機密文件，一位馬文君，洩露國防部的潛艦國造機密資訊，這些層出不窮的荒謬行徑一直在國民黨立委身上發生。而令人擔憂的是，這樣一個多次洩密的政黨，正為我國立法院的多數黨，立法委員具有議決法律案、質詢行政院院長及部會首長等權力，應該在掌握充分正確的資訊，以發揮監督、制衡的功能，但像徐巧芯、馬文君這樣的立委，我們真的放心把國家重要的機密資訊交給他們嗎？國民黨立委顯然習慣地視國家機密於無物，難道這就是國民黨對台灣的態度嗎？

現在國民黨的現任立委，有一位徐巧芯（右），洩密外交部的機密文件，一位馬文君（左），洩露國防部的潛艦國造機密資訊，這些層出不窮的荒謬行徑一直在國民黨立委身上發生。（資料照）

徐巧芯與馬文君洩密的紀錄，將會在台灣民眾的心中埋下懷疑的種子，筆者認為這些指控絕不會是無中生有，民眾的猜疑也絕對不會是憑空捏造。

（立法委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書