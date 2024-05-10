社論》陳永康、馬文君、徐巧芯

第十一屆立法院開議至今，藍白聯手握有席次多數，議事爭議不斷，綠營提出議案，被刻意阻擋。包括剛入立院程序委員會即被攔下，連進入委員會的論辯空間都沒有。部分法案雖排入委員會，卻被「直接丟包」，一次又一次的散會動議，法案仍停滯原地，連大體討論都還未進行。但在野立委所提的法案總能「快速通關」，甚至不必逐條審查，一次委員會就可把數十部法案包裹送進院會，準備再以表決優勢通過所要版本。在野掌控國會部門並牽制行政部門，將衝擊五二○後賴清德政府施政表現，行政與立法雙頭馬車，台灣民主恐將倒退嚕。

國會亂象頻仍，為中共所鎖定並迅速出手。先是「馬習二會」，誘拉藍營親中派。然後，國民黨團總召率藍委團赴中，迎合一中，與政府打擂台。此外，中共在南海尋釁導致情勢陡升，美日等國力挺菲律賓抗中，藍白立委選在國際關注時刻，預計十八日前往南沙太平島視察，名為「宣示主權」，實際是連結一中，變相傳達與中共在南海主權爭端的相近立場。外界質疑為何一定趕在五二○前，難道賴清德就任總統之後再出發，就沒法「宣示主權」嗎？是否與藍委團赴中一樣，有北京操弄的斧鑿痕跡，利用在野營造聲勢，逼賴政府就範一中，進而分化台灣與民主盟邦的緊密關係。

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這次太平島團由國民黨籍外交及國防委員會召委馬文君帶隊，二十名藍白立委報名，民進黨立委都未登記參加。另外，外交國防委員會的國民黨立委、退役海軍二級上將陳永康也未報名。陳曾擔任國防大學校長、副參謀總長，以及海軍司令，被認為對南沙群島的區域衝突，有其專業的觀點，縱然其意見與執政黨不盡一致，但也未隨部分藍委起舞。防衛海疆具實務經驗的陳永康，在其聲明裡說：「於軍職期間，為維護中華民國南海主權，親自策畫與執行南沙太平島防衛計畫，並數次登島視察相關防務」，後續會在「以國際法為依歸前提下」，關注並要求政府維護主權。相較馬文君稱此行有助「宣示主權」，陳永康提及軍旅時的努力，傳達國家主權的捍衛之道，即打造精進的防務，並無需高調。如同蔡政府趕在今年三月在太平島完成碼頭整修工程，說明做實事更有意義。何況，主權聲索以國際法為基礎，才能爭取更多的友盟國家相助。雖屬外交國防委員會同黨立委，外界已感受陳永康與馬文君的不同。

陳永康在海軍司令任內，曾對我們無法籌獲潛艦一事，表達「台灣無法長期等待」，並派遣人員蒐集「潛艦國造」相關資訊。對於接近成軍的首艘國造潛艦「海鯤號」，他在立院大力主張，潛艦部隊需增加兵力。陳永康對潛艦國造的高度期待與積極建言，這與數度指控有弊端的馬文君，兩人意見被認為是天壤之別。馬文君才被質疑洩漏潛艦國造的機密，於去年十月遭告發「刑法」外患罪章第一○九條「洩漏國防秘密予外國罪」。這就一名海軍退將而言，相信是不可思議之事。然而，對於經常接觸機敏資料的外交國防委員會立委，洩密情事不只一樁。國民黨立委徐巧芯因公開秀出我們與捷克合作援助烏克蘭所簽署的備忘錄約文，遭外交部控告涉犯「刑法」第一三二條「公務員洩漏國防以外機密罪」。就連同黨的外交國防委員會成員的立院副院長江啟臣亦指不妥，認為徐應在秘密會議裡陳述此事。宣誓立委不到一百天遭控洩密，對同為新科藍委的陳永康，也是不可思議之事。

台灣與中東歐國家合作援烏，與俄羅斯沆瀣一氣的中國，必定設法破壞、分化我們與民主國家關係。外交部長吳釗燮曾當著徐巧芯面前指稱「當中國在欺負我們的時候，我們的立法委員是補進來踢一腳」。話才說完，洩密之事即發生，堪稱「神預言」國會之亂。藍白立委一方面急於擴權，意圖凌駕其他憲政機關，另方面拒絕修法提高自律與避免濫權。執政黨立委要修法，將立委等民代比照公務機關人員，納入赴中管制對象，在野立委橫加阻攔，既是雙標也反改革。本屆國會，部分藍委走向激進、偏鋒，包括主導「沒收委員會」等多數暴力行徑，打壓綠委提案，然而，這同樣封殺其他藍委想要理性問政的空間。陳永康、馬文君、徐巧芯三人，皆屬國民黨籍外交國防委員會委員，評價兩極化。「一委員會知秋」，已然投射出這個國會最大黨的問題。

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