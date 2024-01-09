自由開講》沒有馬文君，國民黨會更好

◎一個關心政治的埔里人

我是土生土長的埔里人，父母都是堅實的國民黨支持者，過去我並不怎麼關心政治，總覺得誰做也差不多，過去我也覺得中共不是威脅，畢竟都過著和平的日子這麼久了，但這幾年在中共習總加速師的努力下，讓我逐漸看清現實，原來中共一直都是台灣的威脅，然而各種滲透和假訊息及部分親中媒體的推波助瀾下讓許多人相信民進黨和美國是如此的邪惡，卻從不願意瞭解事實的真相或背後的原因，當我從身邊的人聽到被中共統一跟被民進黨統治其實差不多之類的言論時我真的嚇壞了，從此我開始關心政治，至少希望從政的人是重視台灣重視國防防範中共的人。

我並不是打從心底支持民進黨的人，但當我看到我們埔里出的立委馬文君將潛艦洩密，過程中假以監督之名肆意凍結國防預算，所有行逕都是在出賣台灣利益弱化國防更不談過去作為，若真的有問題應該有更具體的說明，如果只是想瞭解更多內容亦可要求補件等溝通方式，凍結預算應該要有明確重大缺失才行使的手段，這已經很明顯是刻意阻擋了，對於馬文君立委的種種作為，我實在很難過，台灣安全的前題唯有國防和堅定的抗敵意志，古今中外皆如此。

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圖為立法院民進黨團（5）日召開記者會抨擊，國際媒體已認證，國民黨立委馬文君洩密賣台，國民黨卻全黨力挺，若藍白陣營未來國會席次過半，恐危害過去八年守護的國家安全及建設目標。（資料照）

我知道南投很多人堅持挺藍，包括我的父母，但我真心認為要讓國民黨變好唯一的方式就是把這些弱化台灣迎合中共的人踢出立法院踢出國民黨，希望支持國民黨的人回想起是中共當初也是透過各種滲透，並以不反抗就有和平的口號不但讓國民黨失去大陸，也讓許多國民黨人誤信投降，結果不是被送去韓戰當砲灰就是被假借各種名義判刑處決，而中共仍然是過去那個中共，只是手段更多元而已。

根據我的觀察馬文君立委連任的機率很高，我希望南投人願意為台灣國防出一份力，用投票篩選不適任立委，也呼籲挺藍的南投人國防是底線，或許馬文君可以一直連任，但這樣的人留著只會破壞國民黨的形象，長久而言對國民黨也不是好事，希望你們能夠想清楚。

（公務員）

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