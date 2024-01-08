自由廣場》埔里人喊話國民黨 沒有馬文君會更好

◎ 一個關心政治的埔里人

我是土生土長的埔里人，父母都是堅實的國民黨支持者，過去我不怎麼關心政治，總覺得誰做也差不多；也覺得中共不是威脅，畢竟和平日子都過這麼久了，但近年在中共習總加速師的努力下，讓我逐漸看清現實，原來中共一直是台灣的威脅，然而各種滲透和假訊息及親中媒體的推波助瀾下，讓許多人相信民進黨和美國是如此邪惡，卻從不願意瞭解事實或背後原因，當我聽到被中共統一跟被民進黨統治差不多的言論時，我真的嚇壞了！從此我開始關心政治，至少希望從政者是重視台灣國防以防範中共的人。

我並不是打從心底支持民進黨，但看到我們埔里選出的立委馬文君將潛艦洩密，過程中假監督之名肆意凍結國防預算，種種行逕都在出賣台灣利益弱化國防，若想瞭解更多內容可要求補件等方式，凍結預算應要有明確重大缺失才行使，這已很明顯是刻意阻擋了，對於馬文君作為，我實在很難過，台灣安全唯有靠國防和堅定的抗敵意志啊。

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南投很多人堅持挺藍，包括我的父母，但我認為要讓國民黨變好的方式，就是把這些弱化台灣，迎合中共的人踢出立院、踢出國民黨，希望支持國民黨的人想起中共當初也是透過各種滲透，以不反抗就有和平的口號，不但讓國民黨失去中國，也讓許多黨人誤信投降……而中共仍然是過去那個中共，只是手段更多元。

我觀察馬文君連任機率很高，我希望南投人願為國防出一份力，用投票篩選不適任立委，也呼籲挺藍的南投人，國防是底線，或許馬文君可以一直連任，但這樣的人留著只會破壞國民黨形象，對國民黨也不是好事，希望你們能夠想清楚。

（作者為公務員）

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