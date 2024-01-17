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自由開講》談公開透明推選立法正、副院長

2024/01/17 16:42

◎陳逸南

由資料顯示，27年前，民國85年2月1日第三屆立法院改選正、副院長，164位朝野立委全體出席參與投票，開票結果，劉松藩與施明德拉鋸，四度平手，最後在4票廢票、國民黨有人跑票情況下，劉施以80票對80票平手，繼續進行第二輪投票。在投票時，朝野都宣稱有十分的把握，在野黨（按即民進黨、新黨）則事先約定，以亮票的方式來確定任何一張選票有流失。

立法院院會。（資料照）

當時，謝瑞智教授持反對「亮票」選舉的見解，在中國時報（民國85年2月2日）發表「求勝選就應亮票嗎？在野黨向法律挑戰」一文指出，「民進黨與新黨都是近年來在政黨政治推動下新崛起之政黨，現在竟然為了鞏固自己的票源，並設計向國民黨成員挖票，不惜犧牲原則，向法律挑戰，他們的說辭是「立法院正副院長選舉是屬於國會自律權」，或立法院長選舉投票「並不構成公務上應保守之機密」，「即使透過某種形式的亮票，也只是個人意思的表達」，或「過去也曾有亮票情事，但均未法辦」等。」

後來，有人提出見解認為立法委員們推選正、副院長的行為，應當向選民負責，宜採行公開透明方式，以符合責任政治的憲法精神，最好是公開記名投票。2016年2月1日黃帝穎律師撰文指出，「國人依循無記名原則投票選舉公職，與國會議長選舉的性質本來就不一樣，如同美國的眾議院議長選舉程序，便是以公開記名投票，且票票皆公開上網的方式對選民負責，將來若將國會議長選舉規則修為「記名投票」，不但與最高法院見解相同，亦會符合我國憲政精神。」

目前，立法委員產生了「三黨不過半」，在立法院正、副院長的選舉，成為國人矚目的議題，公開透明方式尤為重要。因為，一位稱職的國會議長對於台灣民主的鞏固相當重要。

另外，台灣民眾黨的不分區立法委員8席，近日在記者會說出，他們推選正、副立法院長時，將採用「團進團出」方式，讓人想到這不是「黨意超越民意」嗎？如果為了政治利益的分贓，讓不肖政客型的立法委員當上了國會議長，將是台灣民主政治的災難。也值得大家關注。

（仲裁人）

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