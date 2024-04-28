自由廣場》國際工殤日／刨除職業安全衛生的沉痾

◎ 陳志傑、游逸駿、鄭世岳

四二八是國際工殤日，台灣每年紀念；近20年來雖然職安衛相關經費增加，但去年死亡數超過三百，死亡率仍是先進國家10倍，更何況還有未計入的黑數（未加保或是雇主或是其他不適用行業），顯然工安仍需持續更用力改善。勞動部需要嚴肅面對，提出具說服力的有效方案。安全健康應該是勞動部最優先業務，有安全健康，後續的就業勞條(勞動條件)社保勞資等才有意義，請新部長正視此議題！

根據ILO研究指出，因職業病相關之死亡人數是工安意外死亡的8倍，據此，每年職災死亡人數達2700以上，比交通意外事故還多。近年來全國在交通事故防制上投入可觀的關注與經費，也有明顯成效；相對的，職安衛業務雖經修法及組改，歷年來執行眾多計畫，但死亡率仍遠高於先進國家，顯示政策走向需檢討及調整。

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法令：

安衛法規相關罰則過輕，毫無嚇阻功能，需立即修法。

儘速簽訂安衛技師簽證規則，監管並提升技師專業本質學能，藉助技師專業能量，補足檢查人力與功能的不足。

推動職業安全衛生教育立法，以具體系統和資源，型塑終生教育制度。

作業環境測定相關法規長年執行無效，環測資料庫無參考價值，環測制度需要做根本檢討，重新來過。

業務執行：

檢查員除了勾選查核表，更必須查訪第一線員工，確認其安衛認知，並觀察行為安全。

中大型企業依法均設置安衛委員會，應充分利用此管理系統，推動內外安衛稽核，確認啟動循環改善機制。

職業衛生是預防保護核心，專業顯現嚴重落差，亟需提升，應要求完整執業書面報告（初勘報告、採樣分析調查報告、控制改善成果報告）。

建議勞動部首頁顯示即時動態每年工安死亡人數與死亡率，也要將目前的黑數全部納入，提升全國民眾工安意識，並給部會與轄下安衛相關單位警惕與壓力。

仿效美國ERC制度，建立足夠誘因，導正各大專校院安衛系所目前偏離專業，以避免專注在教授個人研究議題，而造成安衛專業名不符實。

培力各弱勢自營業者工會（水電模板油漆等），運用職災保險行政體系，置入安衛專業，確認安衛教育訓練與稽查均達到中大型公司的水準。

（作者依序台大公衛學院教授、雲科大環安系助理教授、嘉南藥理大學退休教授暨工礦安衛技師公會聯合會理事長）

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