自由開講》健保還有沒有救？

健保還有沒有救？（資料照）

◎謝文輝

眼前的健保有兩個過不了的坎：一個是養大了民眾的胃口只要有新藥、新科技都覺得該納入健保，任何節制就醫的辦法都不該有，要調高保費更是眾口同聲反對，或者表面認同後附加許多前提和條件，結果大概就是一個部長或署長下台換一次有感的調升。另一個是人人期待在住家附近就有大醫院，每個縣市長及民意代表都要求自己選區要有醫學中心的民意浪潮下，大醫院的擴張和設立，無往不利，幾盡失控，為健保財務挖了一個又一個填不飽的坑。因此看起來健保是沒救了。

最壞的時代有時候也是最好的時代，「健保」在這次大選意外成了大家注目的重要議題，有許多立委支持醫界保障點值的訴求，希望還醫療工作者一個公道，健保的支付項目有很多是沿用幾十年前的勞保支付，四、五十年前一碗滷肉飯可能5～6元，現在已經是50～60元，這樣5～6元水準的定價，給付居然還可以打個8～9折，坦白說即使給一點1元，都還相當沒天良。但外界尤其是消費者團體也有意見，醫院不是說很苦很難經營，可是大醫院還是一間一間的蓋，且愈蓋愈大間，有的大醫院還帶頭衝量，現在還要保障點值，哪來這麼多錢，去填他們的坑啊？部長也站出來主持公道，說的意思是保障一點1元或0.95元那是必定要調高費率，且總額制度就名存實亡，未來財務會失控，扛不下去。

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大家說的都是事實，只有部長說的不夠精準，其實我們從未實施過真正的總額制度；84年健保開辦就是保障點值一點1元，且採取自由放任的市場運作，因此量能每年大幅成長，到90年代，政府就撐不下去了，於是軟硬兼施的推動所謂的「總額支付制度」先議定一個總額就把財務責任全盤推給承作的醫療院所，可議的是每年總額的再洽定應依前一年總額實施的狀況，負責任的作調整，如果不足，大家就應該討論是要調高費率或部分負擔來支應，如果不要，那就應該討論是否縮小總額給付的涵蓋面。可是，主管官署其實只想把財務責任甩鍋，當然就不去碰此棘手課題，且為讓民眾無感，就放棄總額的精神，應在每年度依政策需求去配置資源，引導出我們所要的健保服務結果。當然也要讓市場維持原來自由放任的型態去發展，讓民眾依然看得很爽，結局當然早就知道醫院也和政府一樣財務無法支撐，走向崩盤。

健保還有沒有救，端賴全國民眾是否真的下定決心，願不願意督促政府大家一起理性務實的來面對健保課題，要實施總額制度就應依其原則落實推動，民眾、醫院和政府都應負起自己該負的一份責任，那健保也許還會有一線生機。

（台灣醫院協會醫療服務審查執行長、台灣社區醫院協會名譽理事長）

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