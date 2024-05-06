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自由開講》健保還有沒有救？

2024/05/06 16:11

健保還有沒有救？（資料照）

◎謝文輝

眼前的健保有兩個過不了的坎：一個是養大了民眾的胃口只要有新藥、新科技都覺得該納入健保，任何節制就醫的辦法都不該有，要調高保費更是眾口同聲反對，或者表面認同後附加許多前提和條件，結果大概就是一個部長或署長下台換一次有感的調升。另一個是人人期待在住家附近就有大醫院，每個縣市長及民意代表都要求自己選區要有醫學中心的民意浪潮下，大醫院的擴張和設立，無往不利，幾盡失控，為健保財務挖了一個又一個填不飽的坑。因此看起來健保是沒救了。

最壞的時代有時候也是最好的時代，「健保」在這次大選意外成了大家注目的重要議題，有許多立委支持醫界保障點值的訴求，希望還醫療工作者一個公道，健保的支付項目有很多是沿用幾十年前的勞保支付，四、五十年前一碗滷肉飯可能5～6元，現在已經是50～60元，這樣5～6元水準的定價，給付居然還可以打個8～9折，坦白說即使給一點1元，都還相當沒天良。但外界尤其是消費者團體也有意見，醫院不是說很苦很難經營，可是大醫院還是一間一間的蓋，且愈蓋愈大間，有的大醫院還帶頭衝量，現在還要保障點值，哪來這麼多錢，去填他們的坑啊？部長也站出來主持公道，說的意思是保障一點1元或0.95元那是必定要調高費率，且總額制度就名存實亡，未來財務會失控，扛不下去。

大家說的都是事實，只有部長說的不夠精準，其實我們從未實施過真正的總額制度；84年健保開辦就是保障點值一點1元，且採取自由放任的市場運作，因此量能每年大幅成長，到90年代，政府就撐不下去了，於是軟硬兼施的推動所謂的「總額支付制度先議定一個總額就把財務責任全盤推給承作的醫療院所，可議的是每年總額的再洽定應依前一年總額實施的狀況，負責任的作調整，如果不足，大家就應該討論是要調高費率或部分負擔來支應，如果不要，那就應該討論是否縮小總額給付的涵蓋面。可是，主管官署其實只想把財務責任甩鍋，當然就不去碰此棘手課題，且為讓民眾無感，就放棄總額的精神，應在每年度依政策需求去配置資源，引導出我們所要的健保服務結果。當然也要讓市場維持原來自由放任的型態去發展，讓民眾依然看得很爽，結局當然早就知道醫院也和政府一樣財務無法支撐，走向崩盤。

健保還有沒有救，端賴全國民眾是否真的下定決心，願不願意督促政府大家一起理性務實的來面對健保課題，要實施總額制度就應依其原則落實推動，民眾、醫院和政府都應負起自己該負的一份責任，那健保也許還會有一線生機。

（台灣醫院協會醫療服務審查執行長、台灣社區醫院協會名譽理事長）

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