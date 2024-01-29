自由廣場》護理師獎勵金按工作分配 符公平原則

◎ 葉昱呈

衛福部公布三班護病比新制，以四十億專款投入夜班獎勵金，降低護病比有助提升住院病患的照護品質及降低住院死亡率，在現有各層級醫院護理人力仍短缺七千多名下，讓三班護病比政策往前邁進一步，值得肯定。

根據資料，新制護病比，除地區醫院的達標率較高外，醫學中心及區域醫院大約短缺三千四百多名護理師，以區域醫院為例，若三個班別皆要符合護病比標準，仍有五成的人力缺口，一旦無法達標，恐陷入「關病床遷就護病比」的困境。

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至於衛福部依不同醫院層級，發放夜班獎勵金，有論者認為地區醫院獎勵金最低，護病比卻最高（醫學中心小夜一：九、大夜一：十一；區域醫院小夜一：十一、大夜一：十三；地區醫院小夜一：十三、大夜一：十五），同樣是護理人員，犧牲睡眠值班，為何地區醫院護理師獎勵金較少，是否違反同工同酬原則？事實上，「同工同酬」尚需考量工作上存在不同的風險與壓力，例如醫學中心夜班護理師，常面臨病人須緊急處置、緊急開刀等，換言之，不同層級醫院護理師的夜班工作風險與壓力不同，按其照護工作繁重程度，給予不同的獎勵金，符合公平原則。

長久之計應逐步提高健保總額，保障點值○．九五以上，強化醫院經營體質，提升護理師實質薪資待遇，才能吸引更多人才，徹底解決人力荒問題。

（作者為衛政公務員）

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