自由開講》健保點值一點一元？趙少康打臉楊志良！

◎涂醒哲

最近醫界相關的群組都在討論趙少康提出的「健保點值一點一元」政見。健保點值一點不到一元的確是醫界長久來的痛。有一些醫界人士的確很擔心趙少康這個政見會造成醫界支持賴清德選票的流失，因而憂心重重。

當然也有不少醫界人士認為趙少康是外行，他完全是政治上的炒作，根本是空口說白話，亂開空白支票！醫界多數人也不會相信。因為國民黨欺騙選票的前科累累，馬英九當年選總統的633政見，每一項都跳票，所以國民黨的政見是不可相信的。

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不過為什麼會有點值一點不到一元的事情發生呢？這是因為當年楊志良在規劃全民健保的時候，認為健保給醫界的錢太多了，增加太快了。他一直想要把它壓下來，但一直無能為力。他最後想到的方法，就是總額預算。當醫界所服務的總點數超過總額預算的時候，每點的點值就會不到一塊錢。

當然當初講的也是很好聽，說藉由同儕制約，浪費的情形就可以減少，那麼一點就可以超過一元。但是醫界雖然不認同總額預算制，但人在屋簷下，不得不然。果不其然，用總額預算來減少醫療使用量（或稱為浪費）完全失敗。實施以來，點值一再下降。醫院雖然用了非常多的方法，甚至自斷手腳，還是沒有辦法把點值增加到大於一。因為醫療需求年年增加，總額增加不足，點位只好小於一，有人就會用衝量來增加收入，你衝我衝，總點數增加，越衝量點數越多，點值愈低。因此，總額預算沒有配套之下，就變成一個醫界的災難。這個災難就是當年楊志良造成的。

外行的趙少康提出這種政見來打楊志良所設計的總額預算制度，國民黨打國民黨，的確令人嘆為觀止。但趙少康的一點一元的政見真的可以解決問題嗎？當然不行，否則國民黨執政時早已解決了。

外行的趙少康（左）提出這種政見來打楊志良（右）所設計的總額預算制度，國民黨打國民黨，的確令人嘆為觀止。（資料照）

點值一點不到一元的問題的確需要解決，但不能像趙少康一樣，總統選舉到了，就不負責任的亂開支票欺騙醫界，欺騙選票。最好的方法還是要讓醫界落實預防勝於治療，減少疾病的發生，減少過度的檢查，減少不必要的藥物治療。只有以預防的角度出發，讓人民健康，才能讓點值真正的超過一元。健保法修正案第44條以論人計酬給付的家庭責任醫師制，才是解決此陳年老案的良方。期待醫師出身的賴清德當選總統後，能認真地來落實家庭責任醫師制，讓點值不但可以一點一元，甚至超過一元，進而達成賴清德健康台灣的理想。

（前衞生署長）

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