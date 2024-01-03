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自由開講》性羞辱？遇上性別歧視卻「只顧著抹綠」而不要求道歉的徐巧芯

2024/01/03 15:39

◎賈斯柏

選戰進入白熱化階段，台北市第七選區的兩大候選人，國民黨「網路戰神」徐巧芯和民進黨「漂亮寶貝」許淑華，也正在積極進行最後的掃街和拜票活動。值得注意的是，兩位候選人皆為女性，反映了台灣性別平權意識的提升，使女性在政治參與中扮演更重要的角色。

然而，最近國民黨的造勢活動中，前衛生署長楊志良嘲諷民進黨立委吳思瑤「50歲不能生了」，並口出狂言對在場的徐巧芯說「趕快回家愛愛」。這樣子的歧視言論迅速在網路社群引發討論與譴責，在性別平權議題日益受到關注的當下，楊志良的發言更是無法被社會所容忍。

對此，徐巧芯不僅未對楊志良的言論做出明確回應要求，更僅輕描淡寫的表示「只是開玩笑」，打算輕鬆帶過這樣無法容忍的性別歧視問題。使得外界擔憂其是否能在進入國會後，真正為女性權益發聲？其是否有足夠的決心和能力，捍衛女性的權益，避免性別平權之路，大開倒車。

楊志良（左）幫張斯綱（中）站台，竟要徐巧芯（右）快點回家愛愛，增產報國。（資料照）

值得注意的是，在網路上，徐巧芯一直擁有高聲量。然而，她似乎更注重以這些聲量換取自己的選票，而非推動正面的社會形象或議題的討論。在面對歧視爭議時，她傾向於指責網友，甚至將他們貼上「綠營側翼」的標籤。對加害者楊志良卻悶不吭聲，不敢要求他道歉。這種態度不禁讓人懷疑，她是否刻意利用這波討論升高對立氛圍，以增加仇恨值換取選票，寧可被羞辱，也不願站出來捍衛自己的權益。

這與另一位女性候選人許淑華，形成強烈對立。她在這場選戰中更加注重正面形象的營造，而非利用仇恨和對立來拉攏選民。她積極參與性別平權議題的討論，並公開表態支持女性權益。這讓選民看到了另一種真正關心社會進步和婦女權益的候選人形象。

在這場選舉中，南松山、信義地區的民眾將面臨進步價值與仇恨對立的選擇。做為台灣首都的台北市，其所選出的立委不僅會是全國媒體的焦點，更可能成為國際媒體所關注的目標。選民需要慎重考慮，選擇一位真正能夠代表台北市價值觀的立法委員。我們需要的是一位能夠推動社會價值進步的立委，而非只會製造仇恨對立並犧牲他人權益的政客。

學生

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