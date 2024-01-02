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自由開講》語無倫次的朱立倫主席？

2024/01/02 12:56

◎陳慶坤

中國「共產帝國」國家主席習近平新年前夕發表賀詞強調「祖國統一是歷史必然」。國民黨主席朱立倫次日接受媒體訪問表示，中共或中共領導人的「談話都很正常」？朱立倫的「正常」是指「消滅中華民國」祖國統一是很正常；那麼國共內戰未被消滅乾淨逃到台灣的流亡政府中華民國，等待中共二次消滅是很正常？

國民黨主席朱立倫常常語無倫次，正是凸顯黨國徒子徒孫在台灣存在的荒謬性與虛無的本質所在；所謂「名不正言不順」。

圖為國民黨主席朱立倫。（資料照）

朱立倫語無倫次表示，稱國民黨的信念就是永遠堅持捍衛中華民國。顯然這是假議題，因為朱既然呼應習近平「談話都很正常」不必反對；「祖國統一是歷史必然」也是很正常，則此如何捍衛中華民國？究其意義只是假藉「中華民國」牽制台灣人，等待中共一起解決台灣問題，實現國共「祖國統一是歷史必然」？

朱立倫再語無倫次稱，國民黨的信念就是堅持民主自由，民主自由是普世價值。國民黨有民主自由「普世價值」觀念？這不是進入西元2024年的「紅色笑話」？在台灣民主自由的實踐過程中他們永遠是誓死反對的中共同路人。君不見，國民黨黨政要員、退休將領絡繹奔馳於「共慘道路」，如此親共所為何來？「莊敬自強、堅持民主陣容」，70年代蠱惑「憨愚的台灣人」，專制極權才是他們的最愛！

更荒謬的是，媒體也詢問最近流行打「蔣經國牌」，朱立倫更是語無倫次稱國民黨堅守「蔣經國路線」？天啊！真的要學習高雄立委參選然黃捷「翻白眼」，不只是滿口的荒唐言，而是打蔣經國的嘴巴！1979年，美國與中華人民共和國正式建立外交關係，蔣經國主政的中華民國政府和中國國民黨對中國共產黨採取「三不政策」：「不接觸、不談判、不妥協」，語無倫次的國民黨主席朱立倫，還對得起他們的「蔣經國是國民黨的前主席、前總統」（朱立倫語）嗎？真是「不孝有三，『無後』為大」！？

前教育部長杜正勝說，許多本土派認為「我不必了解中國」，但「中國隨時對你產生威脅、是你的敵人，你卻對他的想法、過去不了解，不是太危險了嗎？」在此進一步引述補充，台灣人更需要了解在台灣的中國人，不了解國民黨的想法、過去在台灣所作所為，不是太危險了嗎？

（台灣教授協會、北社會員）

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