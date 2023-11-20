自由開講》柯妥協流失3到5成柯粉？藍白合下民眾黨員除暴怒外的兩種思路

◎林宏仁、張天泰

在近日藍白合的協商下，不管柯文哲是否甘願屈居副手，他自稱在密室協商裡面受到突襲，但他還是簽了六條決議，縱然後續柯、幕僚哭成一團「淚喊加油」，這依然是對民眾黨員的突襲背叛。

圖為上週（15日）前總統馬英九與國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨主席柯文哲共同手持簽上自己姓名的政黨協商共識合影留念。（國民黨提供）

在此民眾黨、柯粉對於柯文哲有兩種意見。一者，支持柯文哲，肯定其為了下架民進黨，願意「相忍為國」「顧全大局」。這樣的忍辱負重實在難能可貴，應該給予支持。

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另一種是反對的意見，認為柯文哲背叛支持者對他的期許。民眾黨追求新政治、超越藍綠，怎麼還能在他們所厭惡的舊政治（國民黨）下同流合污，或者說是受制其下。

筆者審視這兩種意見的思考模式，並以此推論出柯文哲的支持者，有這兩種的型態。一者，看重下架民進黨。另有一種是，堅持新政治的核心價值。本文就依柯文哲競選標語「科學、理性、務實」來反思這兩類支持者內在的思維模式。首先就「科學」這項來說，執政本來就該如此，因此不用多論。再者，依肯定柯文哲的支持者而言，藍白合比各自獨立參選有勝算，所以是理性的做法。且該要下架民進黨為實際的目標。因此藍白合確實是「務實」的操作。否則各自參選，沒有勝算，只有空談理想，並非務實的做法。

另一方面，反對藍白合屈居副手的支持者。他們就是肯定柯文哲能夠超越藍綠，為台灣打造新政治的這個理想而感動。這也是他們支持柯文哲最關鍵之處。如今柯文哲若成了藍營副手，屈居人下，而且是他所批評的「藍綠一樣爛」的舊政治。那麼柯文哲與藍綠有何差別？如果柯文哲與他所厭惡的「蟑螂、老鼠、國民黨」一樣，那麼為何還要再支持他？所以當柯文哲丟失了初衷，失去原本民眾黨之所以不同藍綠的核心意義，那麼柯粉無需再支持了。也難怪有支持者說：「我捐錢是要你選總統，不是當副總統的」。所以這類的支持者，就其理性而言該是堅持理想。就務實來說該是保有民眾黨的自主性。因為藍白若真的合在同一欄正副總統候選人裡，那麼民眾黨的政黨票是增加？持平？減少？我想不用多說。說白了就是直接被併吞。

若再延伸思考。民眾黨願意為了下架民進黨，犧牲全黨，成為國民黨的養料，使之強大後來擊敗民進黨嗎？如果是的話，那麼請問民眾黨當初設立的初衷為何？是下架民進黨。還是追求新政治。在稱讚柯文哲願意「相忍為國」「顧全大局」的同時，是否也說明了他放棄「新政治」；放棄了民眾黨的黨魂？難道柯文哲要說這次暫時失去黨魂，下回再借屍還魂？

政治不只是理性，也有感性，柯P妥協背叛之舉，也是網民諷「柯像失智爸過戶財產」怒喊退款，也為令支持者心寒之處。



（哲學博士、政治工作者）

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