自由開講》民眾黨所謂的不做密室協商，是否只是淪為一句口號。

◎楊豐榮

11/18上午10點，藍白陣營原將公布正副總統搭配組合。然而，從15日政黨協商達成六點共識後，柯文哲陣營出現許多質疑聲浪和不滿情緒，而在公布之前則又出現對於民調誤差範圍認知不同，既而產生藍白合破局跡象。

而這是否也與柯文哲在與國民黨主席朱立倫召開第一次政黨協商會議時所表示有關呢？柯文哲曾提到，如果沒有公開透明的比賽規則，只為一時之力，單純訴諸密室協商及分贓政治，這將失去一個政黨的長期信用。但藍白陣營卻在15日進行了一場密室協商。

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柯文哲曾提到，如果沒有公開透明的比賽規則，只為一時之力，單純訴諸密室協商及分贓政治，這將失去一個政黨的長期信用。但藍白陣營卻在15日進行了一場密室協商。（資料照）

從藍白合雙方陣營協商過程看來，柯文哲一開始強調國民黨與民眾黨都是獨立政黨，有各自的支持者需交代。他主張，若要合作，必須有公平公開的比賽規則，以符合社會公益和人民期待，並避免密室協商及分贓政治。然而，無論是10/31的景美密會還是11/15的藍白協商似乎都不符合柯文哲所說的公開透明。

以兩大黨討論的全民調方式來看，從是否採用日本或德國模式？是否需要全市話全手機？以及雙方對各種比例分配等多方面的討論，柯文哲原本期望建立科學、公平、公正的制度來進行民調對比。然而，最後藍白二次政黨協商所提的六點共識，是否真的符合柯文哲最愛掛在嘴邊的科學、理性、務實原則呢？

根據聲明，國民黨、民眾黨及馬前總統將各推薦一位民調統計專家來進行判斷，但這是否意味著各自找一位對己方有利的民調專家來談？這樣的方式真的公平公正嗎？目前就結果而論，果真淪為各說各話，毫無共識。

而在協商六點聲明中的第三點提到，在民調統計誤差範圍內，則由侯柯配獲得一點，這樣的讓利動作，也引發人們對中間協商過程是否存在利益交換的懷疑。而事前未溝通好的抽樣誤差範圍，也成為現時藍白合卡關的關鍵。

柯文哲競辦發言人吳怡萱早在17日就代表柯辦，提出五大質疑，包括民調樣本數、民調題型、單位公信力及調查、發佈時間，以及誤差範圍如何界定。而這些問題不是應在15日達成六大共識前，就應先進行討論，為何在17日才提出，是否代表在密室協商後發現利益分贓不均，欲推翻先前達成的六大共識呢？

如果一開始就避免所謂的密室協商及政治分贓，或許就能避免現在的反悔問題。藍白合作的整個過程中，民眾黨所宣揚的理性、科學、務實精神，蕩然無存，這樣失信的人是否適合帶領國家繼續前進，值得我們深思。

（室內設計師）

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