自由開講》奉勸柯文哲回頭是岸

◎陳啟濃



頂著總統大選民調第二名，卻情願接受馬英九當調人，要藍白搭檔打贏選戰，進行所謂的「讓步民調」，最後大搞烏龍，竟然連民調讓幾趴，都有不同說法。

柯文哲難道還沒覺醒，這場藍白合的戲碼，國民黨就只是要收編柯文哲當副手，以求打贏總統選舉。而柯文哲一向自作聰明，這次又怎會誤入陷阱，卻還是掙扎當中。再不急流勇退，柯文哲將會身敗名裂，甚至導致民眾黨選情崩盤，走向泡沫化。

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柯文哲（右）難道還沒覺醒，這場藍白合的戲碼，國民黨就只是要收編柯文哲當副手，以求打贏總統選舉。前總統馬英九（中）及國民黨總統參選人侯友宜（左）（資料照）

柯文哲的崛起是台灣政治史的奇蹟，他的政治立場的轉變更是讓人始料未及，從一介醫師當選台北市長，到組民眾黨成為黨主席，突破政黨得票率，取得不分區立委席次。雖然他的改本土立場為親共態度，甚至自以為是的行事風格，處處自以為反貪污，台北市政府在他市長任內，卻屢傳貪污情事。被詬病為剛愎自用卻欠缺政治能力，只會檢討別人卻不會反省自我。

但政黨政治各自有自己的政治立場與政黨文化都無可厚非，只是卑躬屈膝自甘被收編成為副總統候選人的恥辱，這樣等同放棄本來因為「討厭國民黨與不喜歡民進黨」的政治表述，才得到選民支持的堅持。如果情願成為國民黨的政治附庸，成為副總統候選人，除了柯文哲將自毀名譽，耽誤政治前途，也連帶民眾黨將會造成既有支持者的厭惡而離棄。苦海無邊，柯文哲還是回頭是岸吧！

（文字工作者）



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