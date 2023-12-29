自由開講》新北國中生悲劇！藍營急幫侯友宜抓戰犯？！

◎匿名

新北國中生的悲劇，令人傷痛。 但，真正令人訝異的是，侯友宜陣營跟藍營網紅，竟開始帶風向、找戰犯，為落跑市長卸責。我進入政治工作近三年，還是對政治操作跟集體民粹感到詫異。

例如：被藍白長期當標靶的民進黨立委范雲，明明一直關注學校的黑心校規、學生權益，認為過去讓教官可以全面搜查書包、行李的規定是不合理的。但新北國中生的悲劇發生後，從28日上午開始，親中媒體跟網軍，就在侯友宜陣營的帶領下，將事件歸因為「范雲說不能搜書包」，才會發生。不只冷血，更是殘忍。

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新北國中生的悲劇，令人傷痛。 但，真正令人訝異的是，侯友宜（左）陣營跟藍營網紅，竟開始帶風向、找戰犯，為落跑市長卸責。左後為民進黨立委范雲。（報社合成／資料照）

更何況，范雲當時說的，是反對「無差別全面大搜查」，距離「反對具攻擊性的利器進入校園」非常遙遠。

事實上，教育部的子法，一直都規定在具有「相當理由及證據足以認為特定學生涉嫌犯罪或攜帶違禁物品」的情況下，允許合理的蒐查，范雲也從未對此表達反對。

臺灣校園才剛剛解嚴，法治、人權正在持續進步。然而當年的威權政黨，不只不承認過去的錯誤，時至今日，仍看到黑影就開槍。只要有個風吹草動，恨不得把整個臺灣帶回威權年代。

請大家不要忘記，今年五月，豐原高中的一個孩子，才因處處被教官、學校針對，無法忍受而結束了自己的生命。

聯合國的兒童權利公約，早公開揭示，兒少的隱私，和大人一樣，不可無故侵犯。大家常喊臺灣要跟上國際，但人權的部分，出事了就不用？

重大社會案件的發生，從來就無法單一歸因。但，侯友宜陣營卻如此冷血的操作孩子的悲劇，進行政治攻擊，將輔導資源需求簡化成「不能搜書包」，完全忽視結構性因素，還想要擔任總統、帶領臺灣？（走向警察國家？）

國民黨議員也跟風亂打，說「教育，包括管束；進步價值，不能走火入魔」、「拔教官的牙，削老師的權，是在『討好年輕人』」。

真不愧是威權政黨，威權遺緒表露無遺。

臺灣是法治、人權國家，所有的規定都是依法有據。難道以後每個人上班、上學都要把東西全部攤開來檢查？教官隨意就可以把人帶走？

臺灣社會真的要倒退到那一步嗎？

（政治工作者）

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