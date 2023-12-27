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自由開講》無賴的政黨與政客

2023/12/27 10:26

◎辛悅航

越接近總統大選，某些候選人不擇手段用惡毒的語言，把對方十八代祖宗都拿出來批判，只求自己當選奪取政權，根本不在乎如何規劃未來國家的大政方針，維護國家的安全與人民的福祉，更模糊了人民的敵我意識，置國家未來的發展於不顧，這真是全台灣人民的悲哀！

政客的騙票手段，無所不用其極，騙票的方式花樣百出令人嘆為觀止。

某候選人說只要當選總統，國軍加薪一萬元，運用這種方法收買軍人，完全不尊重教師、警察及公職人員，他們要不要加薪，我們勞工朋友薪資要調漲多少？卻避口不談！這是騙票之一！

國民黨總統候選人侯友宜（中）日前發表國防外交政策，提出「志願役百億加薪方案」，戰鬥單位志願役每月最多加薪1萬元。（資料照）

買房子1千5百萬免頭期款，只付利息，5年後再繳本金與利息，對上班族領4萬元薪資的人來說，5年後本金加利息根本還不起，房子還管制10年不能買賣，將來會被銀行收走，落的是繳的錢拿不回來，房子也被拍賣了，兩頭落空，這是圖利銀行與建設公司，又說你可以不買，不用買那麼貴的房子，這根本是廢話更是屁話，這種政客的話能信嗎？騙票之二！

看到了曹興誠「知定講堂」的說明，把海鯤號潛艦的造艦與下水的做法，駁斥某黨候選人的專業無知與製造國際笑話，一下說有弊端，一下又說支持潛艦國造，真是感嘆某黨候選人水準怎麼會那麼低落！這是騙選票之三！

某黨主張支持的九二共識，大家都知道，中共已將九二共識定位於一國兩制，在某種場合又說堅決反共，重啟服貿，對岸學生來台灣就學、就業，這不是要騙台商的選票與台灣人民的選票嗎？這是騙選票之四！

某黨掛著中華民國國旗，高喊這是「中華民國存亡」之戰，背後卻隱藏著中共黑色推手，已經利用好多次了，騙取人民的選票，我們還能相信這個黨嗎？這次大選是維護「國家安全民主自由」之戰，絕對不能讓這個政黨當選，某黨為了奪取政權，將會犧牲國家主權與人民福祉，全民應擦亮眼睛不要被無賴的政黨、政客欺騙玩弄，台灣的未來靠你明智的選擇！

（自由業）

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