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自由開講》藍白是見獵心喜，還是掉進「中國陷阱」？！

2023/12/22 12:26

◎王濬

當國際媒體越越來關注2024年的台灣選舉，並紛紛把這當作台灣「民主派vs.親中派」的對決時，似乎也讓對此越來越焦慮的中共，不擇手段繼續尋找著「介選」的手段與理由。原訂要在1月12日投票日前夕的「貿易壁壘調查」提前公布了；而在侯友宜慘不忍睹的首場政見發表會後，中共隔天又加碼宣布中止ECFA部分產品關稅減讓。顯然，就是為了介入台灣的膠著選情，在選前倒數不到一個月的時刻，留給國民黨黨足夠操作的時間。

藍白是見獵心喜，還是掉進「中國陷阱」？

儘管國民黨立刻都跟上操作，打出「民進黨無力因應」與「國民黨執政解決」的老調重彈，但兩者都是謊言，更進一步坐實國民黨幫腔中共、「檢討受害者」的嘴臉。更別忘了，無論「侯趙配」還是柯文哲，在兩岸關係上都主張要「重啟服貿、貨貿」、興建「金廈和平大橋」、推動「兩岸和平試驗區」、呼應中國的政治主張（「九二共識」與「兩岸一家親」），更在某種程度要求與台灣的最大盟友美國「保持距離、以策『安全』」。

換句話說，侯友宜和柯文哲提出的兩岸主張，都是要「把雞蛋都放進中國籃子」裡，然後再拼命討好、安撫、甚至是膜拜這個「世界上最大的籃子」，期盼它能如「聚寶盆」般帶給台灣源源不絕的好處。但卻忽略了問題本質就在：這個「籃子」裡裝的不只是經濟，更充滿了政治的操作前提；從貿易壁壘調查到終止12項ECFA產品關稅減讓，都不是正常的經貿手段，展示中國「政治凌駕經濟」與「把經濟往來當政治武器」的一貫手法。

面對這樣的中國，藍白若還選擇「屈從墮落」地迎合中共，甚至「見獵心喜」地配合介選，那只是一步一步地掉進中共設下的陷阱而已。

換句話說，侯友宜（左）和柯文哲（右）提出的兩岸主張，都是要「把雞蛋都放進中國籃子」裡，然後再拼命討好、安撫、甚至是膜拜這個「世界上最大的籃子」，期盼它能如「聚寶盆」般帶給台灣源源不絕的好處。（資料照）

「降低依賴中國、走向多元世界」，民進黨政府已證明說到做到：

從片面禁止台灣農漁產品進口，到近期為了介選而發動的一連串「經濟脅迫」，早已告訴我們：面對這樣的中國，以及隨時都有可能單純「因為中國不開心」而引發的「我不跟你好了」的巨嬰行徑，台灣該做的絕不是像侯友宜、柯文哲主張的那樣「全都聽它的就沒事」，而是要分散風險、降低對中國單一市場的不正常依賴，並繼續讓台灣的產業和商品都能佈局全球。

攤開馬英九和蔡英文兩屆政府時期的經貿表現對比，除了在對中國出口佔比的持續下降，從馬政府時的42%（2010年）降到今年最新（1至11月統計）的35%；對美國出口佔比則從10.5%（2013年，史上最低），自2016年起連續7年都成長，今年最新統計已達17.3%。而最明顯的是台灣過去對外投資則嚴重仰賴中國，在馬政府時更曾達到83.8%的最高峰（2010年），而在蔡政府執政下，去（2022）年已降至33.6%，不僅讓台商回流大力投資台灣、重新走向世界，也讓在這一波中國投資與經濟環境急速惡化的趨勢下，台灣經濟受到最低程度的衝擊，更在亞洲與世界都表現亮眼。

ECFA對台灣經濟影響有限，台灣已走出中國的「無限迴圈」：

而對ECFA而言，儘管國民黨動不動就揚言「民進黨有本事廢掉啊」，中共也沒事就恫嚇一下「不承認『九二共識』就走著瞧」；但台灣早就走上了一條減少依賴中國、降低中國影響、大步走向世界的路。台灣農產品出口中國的比率，從馬政府時期的20.5%（2015年），到今年只剩9.8%，而銷往美加日澳紐等國家的比率與數量都明顯成長；以工業而言，台灣製造業的附加價值率也從2011年的19.9%，增長到2022年的31.8%。而被中共當作貿易武器的「ECFA早收清單」，佔台灣出口全球比重更從過去最高的7.2%，今年已經砍半剩下3.6%。

從分散中國風險、拓展多元市場、產業轉型升級、提高附加價值——這就是民進黨過去執政七年多來都努力在走的路，儘管過程艱辛，但如今已看得到結果。現在，ECFA對台灣整體經濟衝擊已經非常有限，行政院更評估明年台灣經濟成長率不會受此影響，預計仍將超過3%。這都告訴我們：面對中共的經濟脅迫，台灣應該找的是能讓國家更健康、繁榮、堅韌的解決正路，而不是落入對方的陷阱，陷入永無休止的「過度依賴、被中威脅、屈從配合、加深依賴⋯⋯」的無限循環。

「賴蕭配」用走向世界解決中國問題，「侯康配」將讓台灣陷入「永恆黑夜」：

要讓台灣的經濟更走向強韌與繁榮，那就要讓中國經濟脅迫的「邊際效用」繼續遞減。對台灣來說，就要要繼續「選對的人、走對的路」才有可能。尤其當目前中國經濟繼續下行、世界潮流是「對中國去風險化」、加上「投資台灣三大方案」卓有成果，這絕對是台灣要趁勝追擊的大好時刻。當台灣的外銷市場分布全球、經濟體質富有韌性、產品競爭力傲視全球時，受到中國干擾的程度也就越小，也越能迫使中國回歸正常的兩岸經貿互動、減少政治介入與壓迫台商、循正常管道解決貿易紛爭。

台灣要用「走向世界」的方式，解決中國所刻意製造的問題；而不是用回頭「依賴順從中國」的方式，試圖解決中國隨時可以變本加厲、言而無信的政經威逼。這就是過去蔡英文政府積極努力並被國際認可的成就，而這也是目前三組總統候選人當中，只有賴清德、蕭美琴承諾要繼續堅守，並要讓台灣走向「經濟上的日不落國」的國家未來藍圖。中共說的或許沒錯「2024是繁榮與衰退的選擇」，只不過，顯然選擇「賴蕭配」才有繼續繁榮，而「侯康配」只會讓台灣再度陷入中國經濟脅迫的「無限迴圈」，甚至是讓台灣錯過關鍵時機、跌進中國陷阱的「永恆黑夜」。

（兩岸政策幕僚）

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