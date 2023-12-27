自由開講》台獨不是「萬重山」，「九二共識」才是台灣的「恐怖谷」

◎王濬

侯友宜在第二場政見發表會稱「中華民國憲法是兩岸的護國神山」，也曾說要用「合憲『九二共識』處理兩岸」，換言之，侯真正想要的是利用《憲法》為「九二共識」背書，透過附和中共政治主張對其大喊「芝麻開門」。所謂「護國神山說」，就是在呼應中國的「九二共識『定海神針』」。

「侯康配」已鐵了心要走馬英九路線，為討中共歡心怎樣的「通關密語」都願說出。從承認「九二共識、同屬一中」、反對台獨、重啟服貿與貨貿、開放大量中生就業、拒把兩岸經貿國際化、廢除兵役改革⋯⋯侯所做的一切，無不是為「讓中共開心」，但又厚顏無恥地拿《憲法》替自己掩護。可惜，侯市長似乎忘了幾個最基本的問題：

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首先，中共處心積慮地要引誘台灣踏入「一中陷阱」，就是要當台灣與中國都宣稱「我們同屬一個中國，未來要走向統一」後，國際社會將從此失去關切中國對台脅迫、甚至阻止中國併吞台灣的正當性。請問侯友宜到底知不知道：自己的「九二共識」不僅早就被多數民意拒絕，更會讓國家摔入萬丈深淵？在中共設定的「統一路徑」裡，從來都沒有中華民國台灣的生存空間，與我們好不容易得來的民主自由。「九二共識」就是為台灣鋪設好的「恐怖谷」，侯市長到底清不清楚這些攸關國家生存的利害關係？還是毫無主張，只能繼續被深藍與紅統綁架？

第二，侯友宜稱「中華民國憲法是兩岸護國神山」，但他的「心靈導師」馬英九，今年訪中時公然引述的卻是「中華人民共和國憲法」，明明是卸任元首，竟說出「台灣是中國不可分割的一部分」。馬前總統「走鐘」至此令人搖頭，但不知侯市長為何還能繼續追隨「馬英九路線」下去？既然中華民國憲法在侯友宜心中是「護國神山」，是不是也該先把黨內出賣國家主權、向國際釋放錯誤訊息的「山老鼠」也先「徹底掃蕩」（侯市長愛用語）乾淨呢？

馬前總統（左）「走鐘」至此令人搖頭，但不知侯市長（右）為何還能繼續追隨「馬英九路線」下去？（報社合成／資料照）

最後，當侯友宜說出「賴清德台獨主張是『兩岸和平跨不過去的萬重山』」時，心裡浮現「戰爭恐嚇、破壞和平」的面孔，到底是民進黨還是中共？中共對台灣甚至整個印太的威權擴張，早就是世界公認的威脅來源。會破壞「和平」的從來都是中共，但國民黨卻永遠不敢強烈譴責，只會反過來配合其口徑，反求諸己地要台灣人「不可以台獨、別和美日關係太好、不要支持民進黨的國防自主」。如果真的有什麼「跨不過去的萬重山」，那也是中共蔑視民主制度的威權心態，與國民黨一貫卑躬屈膝的為虎作倀。請問侯市長，你連真正威脅台海與區域和平的「罪魁禍首」都搞不清楚，到底要如何守護我們的國家安全和民主自由？

（政治工作者）

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