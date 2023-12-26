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自由開講》民主不該是投機政客的天堂

2023/12/26 14:52

◎顏允聖

柯文哲日前在高雄岡山舉行造勢大會，因在會場上出現了不少國旗旗海飄飄的場景，資深音樂人劉家昌不忍怒轟，柯文哲掛國旗是要騙藍營選票；更直言，一個沒有中心思想的投機政客、牆頭草，竟還有擁簇支持者，只能嘆氣說，中華民國真命苦！

然，柯文哲立場反覆也非第一次。依稀猶記2014年，柯文哲競選台北市長時與民進黨合作，柯文哲當時自稱墨綠，但當選台北市長後，在舉辦台北上海雙城論壇時，隨即拋出「兩岸一家親」，此舉除引起社會嘩然風波外，也著實讓人見識其變色的功力。近期，柯文哲於12月6日接受媒體專訪直言不諱：「我本來就深綠，深綠是我內心本質。」也難怪民進黨總統候選人賴清德受訪時坦言，「還蠻意外的，用科學來說，實在無法將其定位。」

民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照）

另，侯友宜時任阿扁時期警政署長，以49歲年紀成為史上最年輕的警政署長。在2010年以國民黨黨員的身份，爭取新北市長提名時，引發同黨周錫瑋忿忿不平，嗣後更在記者會上表示，「不可以再去走游離，想要去討好的路線，藍的就是藍的，自己絕對不能容忍不藍不綠、不清不楚的人。」當我們回顧檢視侯友宜在核能議題的立場，可觀其立場是反覆的。在2021年國民黨重啟核四公投案時，作為地方首長的侯友宜始終是沒有表示支持。但，現在為重新獲得藍營支持者青睞，竟改口表示，「只要確保安全無虞，就可以重啟核四」此話一出，不禁讓人民興起疑竇，侯友宜是為了爭取選票，即使自打嘴巴，也不惜作出言行前後不一之舉。套句電影經典台詞，「侯，你搞得我好亂啊！！！」

國民黨總統參選人侯友宜。（資料照）

凡走過必留痕跡，任何有心願以人民為頭家的政治人物，不論政黨顏色為何，其過往言行事蹟，都須受選民認真檢視。民主社會寶貴之處是，人民作主。讓我們手握神聖的選票，藉此淘汰投機份子，讓台灣人民不再忍受變色龍政客。

（政治工作者）

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