自由開講》侯康的「詐騙大掃蕩」掃到自己！？

陳慶坤

國民黨總統參選人侯友宜、副手趙少康7日舉行政見說明會，宣示打擊詐騙。侯說他若當選總統，第一年就對詐騙集團大掃蕩，第二年就能壓到現階段的三分之一，第三年就能降到一半，第四年就能有成效讓人民有感，要拿出「霹靂手段」用組織犯罪法來辦。

侯友宜、趙少康7日舉行政見說明會，宣示打擊詐騙。（本報資料照）

中國國民黨是靠詐騙起家，總統候選人侯友宜還宣示他們的「看家本領」？

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1949年國共內戰戰敗，難民集團撤退到台灣之後如何欺騙台灣人。蔣介石復行視事喊出「一年準備、二年反攻、三年掃蕩、五年成功」的口號，侯宣示打擊詐騙的口氣跟當年他們的蔣主席一樣，雖然對象不同，但其結果如何就必浪費筆墨了？這不禁讓人回想1981年林洋港在擔任內政部長時，由於當時治安案件頻傳，為整頓治安，林洋港也發下豪語：「3個月內要讓鐵窗業者蕭條」，並以「鐵腕手段」整頓治安，減少竊盜案件。跟侯友宜的「霹靂手段」如出一轍，看來「鐵腕手段、霹靂手段」也是爾爾而已。台灣鐵窗業非但沒有蕭條，反而生意越做越好？

黨國詐騙這樣「騙」還不夠，1951年制訂《反共抗俄戰士授田條例》，發給服役滿兩年以上戰士或者遺眷戰士授田憑據，欺騙跟他們流亡到台灣的「國軍」難民弟兄，待「光復大陸」再配發土地授田！明知反攻大陸無望也在騙！不就跟今天的詐騙集團手法如出一轍？最後立法院修法改為發配補償金，動用台灣人民的納稅錢，於1991年起發放現金，為其詐騙案擦屁股善了。

黨國最近的詐騙案非馬英九的「九二共識」莫屬，國民黨自行建構一個自欺欺人的政治謊言，用九二共識大玩政治文字遊戲，騙台灣人民三十年。世界最早新興詐騙的行業發生在台灣，台灣為何會被稱為「詐騙王國」，因為中國國民黨在台灣就是詐騙的老祖宗，與黨國的治國、教育理念方式息息相關。從「反攻大陸」騙到現在的「九二共識」，都是「教歹囡仔大細」！明知道反攻大陸無望，也不告訴台灣人事實；被踢出聯合國代表權，卻騙台灣人要「處變不驚、莊敬自強」，口口聲聲「反台獨」從來不說台灣要何去何從？

國民黨就是詐騙集團還要「詐騙大掃蕩」？看看自己黨國的詐騙歷史，騙台灣近一世紀，雖然南柯一夢，但曾經的「中國夢」依然沒有「夢醒時分」！台灣人還要繼續被騙嗎？

（退休大學教授）

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