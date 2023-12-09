晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》侯康的「詐騙大掃蕩」掃到自己！？

2023/12/09 18:02

陳慶坤

國民黨總統參選人侯友宜、副手趙少康7日舉行政見說明會，宣示打擊詐騙。侯說他若當選總統，第一年就對詐騙集團大掃蕩，第二年就能壓到現階段的三分之一，第三年就能降到一半，第四年就能有成效讓人民有感，要拿出「霹靂手段」用組織犯罪法來辦。

侯友宜、趙少康7日舉行政見說明會，宣示打擊詐騙。（本報資料照）

中國國民黨是靠詐騙起家，總統候選人侯友宜還宣示他們的「看家本領」？

1949年國共內戰戰敗，難民集團撤退到台灣之後如何欺騙台灣人。蔣介石復行視事喊出「一年準備、二年反攻、三年掃蕩、五年成功」的口號，侯宣示打擊詐騙的口氣跟當年他們的蔣主席一樣，雖然對象不同，但其結果如何就必浪費筆墨了？這不禁讓人回想1981年林洋港在擔任內政部長時，由於當時治安案件頻傳，為整頓治安，林洋港也發下豪語：「3個月內要讓鐵窗業者蕭條」，並以「鐵腕手段」整頓治安，減少竊盜案件。跟侯友宜的「霹靂手段」如出一轍，看來「鐵腕手段、霹靂手段」也是爾爾而已。台灣鐵窗業非但沒有蕭條，反而生意越做越好？

黨國詐騙這樣「騙」還不夠，1951年制訂《反共抗俄戰士授田條例》，發給服役滿兩年以上戰士或者遺眷戰士授田憑據，欺騙跟他們流亡到台灣的「國軍」難民弟兄，待「光復大陸」再配發土地授田！明知反攻大陸無望也在騙！不就跟今天的詐騙集團手法如出一轍？最後立法院修法改為發配補償金，動用台灣人民的納稅錢，於1991年起發放現金，為其詐騙案擦屁股善了。

黨國最近的詐騙案非馬英九的「九二共識」莫屬，國民黨自行建構一個自欺欺人的政治謊言，用九二共識大玩政治文字遊戲，騙台灣人民三十年。世界最早新興詐騙的行業發生在台灣，台灣為何會被稱為「詐騙王國」，因為中國國民黨在台灣就是詐騙的老祖宗，與黨國的治國、教育理念方式息息相關。從「反攻大陸」騙到現在的「九二共識」，都是「教歹囡仔大細」！明知道反攻大陸無望，也不告訴台灣人事實；被踢出聯合國代表權，卻騙台灣人要「處變不驚、莊敬自強」，口口聲聲「反台獨」從來不說台灣要何去何從？

國民黨就是詐騙集團還要「詐騙大掃蕩」？看看自己黨國的詐騙歷史，騙台灣近一世紀，雖然南柯一夢，但曾經的「中國夢」依然沒有「夢醒時分」！台灣人還要繼續被騙嗎？

（退休大學教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書