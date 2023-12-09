晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》侯友宜的畫蛇添足 青年購屋貸款變陷阱

2023/12/09 17:52

賈斯柏

國民黨總統候選人侯友宜8日召開記者會，強調提高目前政府所提供的青年安心成家貸款上限至1500萬元，並免除8成貸款成數限制，以改善年輕人購房壓力。然而，儘管表面上看似對年輕人有所照顧，實際上卻從未思考到後續可能衍伸的嚴重隱憂，小從還款壓力，大至可能引發經濟危機，甚至拖垮國家財政。

提升至1500萬元的上限似乎使購屋變得更為容易，然而，這是否真的是對年輕人的實質幫助？儘管侯友宜聲稱前五年每個月只要付1.9萬貸款。但羊毛出在羊身上，在優惠年限結束後，前五年所積欠的貸款還是要還的。對於大多數年輕人而言，其是否負擔得起？恐怕值得深思。

侯友宜8日召開記者會，強調提高目前政府所提供的青年安心成家貸款上限至1500萬元，並免除8成貸款成數限制，以改善年輕人購房壓力。（本報資料照）

筆者進一步分析，提高貸款上限雖然能夠幫助青年更容易購買到理想的房屋，卻也可能導致更大的還款壓力，優惠利率期結束後，每月房貸壓力可能達到5萬元以上，這對於年輕人來說是相當龐大的經濟負擔，這種高額還款壓力不僅可能使年輕人生活品質大幅下降，更可能導致還款困難，進而引發金融房貸風暴，對國家財政造成嚴重影響。 雖然這次侯友宜提出政策，有交代相對應的經費來源，但提高貸款額度的同時，若無有效措施來維護國家財政穩定，最後將可能帶來更大的經濟混亂，使國家經濟陷入無法收拾的境地。

我們需要的是一位具有高度執行力和政策實務經驗的領導者，而非僅僅端出政策牛肉，卻毫無執行力的政治人物，一項完善的政策應該不僅僅是為了滿足選民的期望，更要考量到整體社會的穩定和長遠發展性。我們應該謹慎選擇未來的國家領導人，審慎思考其政策提案是否經過系統性的深思熟慮，而非只是為了取悅選民而草率提出的「假牛肉」。

（作者為大學生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書