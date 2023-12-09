自由開講》侯友宜的畫蛇添足 青年購屋貸款變陷阱

賈斯柏

國民黨總統候選人侯友宜8日召開記者會，強調提高目前政府所提供的青年安心成家貸款上限至1500萬元，並免除8成貸款成數限制，以改善年輕人購房壓力。然而，儘管表面上看似對年輕人有所照顧，實際上卻從未思考到後續可能衍伸的嚴重隱憂，小從還款壓力，大至可能引發經濟危機，甚至拖垮國家財政。

提升至1500萬元的上限似乎使購屋變得更為容易，然而，這是否真的是對年輕人的實質幫助？儘管侯友宜聲稱前五年每個月只要付1.9萬貸款。但羊毛出在羊身上，在優惠年限結束後，前五年所積欠的貸款還是要還的。對於大多數年輕人而言，其是否負擔得起？恐怕值得深思。

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侯友宜8日召開記者會，強調提高目前政府所提供的青年安心成家貸款上限至1500萬元，並免除8成貸款成數限制，以改善年輕人購房壓力。（本報資料照）

筆者進一步分析，提高貸款上限雖然能夠幫助青年更容易購買到理想的房屋，卻也可能導致更大的還款壓力，優惠利率期結束後，每月房貸壓力可能達到5萬元以上，這對於年輕人來說是相當龐大的經濟負擔，這種高額還款壓力不僅可能使年輕人生活品質大幅下降，更可能導致還款困難，進而引發金融房貸風暴，對國家財政造成嚴重影響。 雖然這次侯友宜提出政策，有交代相對應的經費來源，但提高貸款額度的同時，若無有效措施來維護國家財政穩定，最後將可能帶來更大的經濟混亂，使國家經濟陷入無法收拾的境地。

我們需要的是一位具有高度執行力和政策實務經驗的領導者，而非僅僅端出政策牛肉，卻毫無執行力的政治人物，一項完善的政策應該不僅僅是為了滿足選民的期望，更要考量到整體社會的穩定和長遠發展性。我們應該謹慎選擇未來的國家領導人，審慎思考其政策提案是否經過系統性的深思熟慮，而非只是為了取悅選民而草率提出的「假牛肉」。

（作者為大學生）

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