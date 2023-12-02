民主之盾》中生就業政策，不應傷害台青利益

在當前兩岸關係低潮的限制下，中生來台就學與就業的可行性，實應考量台灣國內勞動市場、兩岸關係、需求部門、開放規模與配套措施等因素以為因應，倘因選票而輕率發言，恐非全民之福。

王文岳／國立暨南國際大學東南亞學系副教授兼系主任

「陸生三法」與「三限六不」政策的國安考量

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日前，國民黨的總統候選人侯友宜表示在他當選以後，將開放大量中客、中生來台，同時也歡迎中生來台就讀後就業。此議一出，立即引發廣泛討論。有論者以為當前中國青年失業率超過21%，官方甚至暫停止公布失業數字，若是中國人士來台就學、就業，大量中國失業人口將湧入台灣，嚴重衝擊本地就業市場；也有論者認為中生可填補當前台灣勞動市場與生源的缺口而表歡迎。面對廣泛的輿論抨擊，儘管侯友宜表示陸生來台就業可依「陸生三法」辦理，並且補充中國人士與中生來台就業仍需經過審查、限額、評量等限制。

國人對於中生來台就學與就業之關注，顯見此非單純的教育議題。事實上，2010年馬政府為了開放中生來台就學，爰修正《兩岸人民關係條例》、《大學法》、《專科學校法》（合稱「陸生三法」）的同時，仍然兼採「三限六不」政策，限制採認高校、限制來台中生總量、限制學歷採證領域，同時不涉及加分優待、得影響國內招生名額、不允許打工、不得在台就業、不得報考公職。

「三限六不」儼然是避免中生來台影響本地高等教育市場的防波堤，是確保中生不與在地青年爭奪工作的擋土牆。儘管三限六不政策使得中生在選擇留外國家上並不見得會將台灣做為優先選項，但在當時兩岸關係尚稱穩定的情勢下，至少在國內社會的穩定與中生來台的求學上保障了一個可行的渠道；顯見中生來台就學與就業政策必須考量台灣國內勞動市場、兩岸關係、需求部門、開放規模與配套措施等脈絡才能妥善因應。

中生來台就學與就業政策必須考量台灣國內勞動市場、兩岸關係、需求部門、開放規模與配套措施等脈絡才能妥善因應。（EPA）

疫情、經濟困境與中生的海外求職之路

自2022年上海封城以來，中國經濟遭受嚴重衝擊，據統計，今年中國有為數120萬的海外留學生返國，再加上中國國內應屆由業生超過千萬人，青年失業率超過20%，在中國應屆學生就業無望的情形下，即使專業人士亦多興移民之念；一時之間，形同「用腳投票」的各種移民對策在中國以「潤學」之名大形其道。然而，由於國際安全局勢的變化，中國學生的海外留學亦難免面臨政治影響。

以日本為例，當前日本國內的中國籍人士約有67萬人，為日本外國人社群中最眾者，此一數字約為1984年日本中國在日社群的10倍。由於日本的外國人就業管道門檻甚高，因此大多數中國學生在日本工作均是透過間接管道，以語學生、交換學生或職業培訓的名義在日本工作。由於日本規定語言學校的學生每週可工作28小時，在缺乏勞動力的日本，連鎖餐飲與便利商店的服務人力以外國留學生為主的情形極為普遍。根據歷年統計，日本的中國學生人數逐漸攀高，過往總體留日工作的比例約為三分之一左右。然而自2022年起，受到國內經濟情勢惡化的打擊，中國前往日本中國留學生人數出現30.4%的明顯成長，但在2023年日本的就業調查中，受限於美中對抗的國際情勢與縮減中國業務的影響，日本企業出於現實需求而僱用中國學生的意願大幅下降，使得中國學生學成求職不順的情勢下陷入進退維谷的困境。

中生來台就學就業與台灣因應之道

在當前兩岸關係低潮的限制下，中生來台就學與就業的可行性，實應考量台灣國內勞動市場、兩岸關係、需求部門、開放規模與配套措施等因素以為因應，倘因選票而輕率發言，恐非全民之福。

首先、中生來台就學政策的考量與兩岸政策必須連動。自2020年新冠疫情爆發以後，兩岸關係愈趨緊張，同年4月中國教育部發出「暫停2020年陸生赴台就讀試點工作」以後，中生來台就讀之窗遭對岸關閉，亦言之，兩岸學生交流的大門乃由中國所中斷，並非台灣。事實上，兩岸交流舉凡行政、司法、商務、交通、旅遊、人員往來、農林漁產在對岸決策不透明的情形下，因政治情勢變動而遭到波及的情形已非澵聞，中國憑藉其廣大市場影響台商政治意向亦行之有年。中生來台就學政策之走向，亦應考量此一背景，方能妥善討論。

其次、中生來台範圍、規模與就讀科系，應有國安思維。早期為了維持中生素質與國家考量，對於中生來台地區與人數規範均有嚴格限制，伺之後中生來台就學辦理，而逐步開放，迄今擴及8省與近百所知名大學與近19000名學生。在此一期間，兩岸情勢變化與中國經濟發展均有變動，中生來台就學後傾向返中國謀職者多，傾向繼續留台者少（多以持續攻讀更高學位為主）。疫情以後，兩岸關係益形緊張，在此一情形下，開放中生來台就學的科系與就業的考量必須考量台海當前局勢，與台灣國防高度相關且當前中國發展半導體需才孔急的的電子、機電、半導體、材料科學等高科技相關科系是否開放中生就讀均應審慎評估。

最後，中生來台就業政策倘如走向「鼓勵與增量」，在未來發展上具有兩大隱憂。一方面，政府如欲延攬頂尖優秀及特殊人才，必須提出配套方案，給予高薪、補助研究經費及提供國家級實驗室；另一方面，在缺乏勞力地區，各地方政府為活絡地方經濟將透過獎勵與補貼政策吸引中國優秀留台生。就前者而言，中國籍科學家竊取商業機密之情事在歐美已引起廣乏警戒，10月，五眼聯盟情報首長發布聯合聲明，指責中國在各個領域上竊取智慧財產權。就後者而言，中生在台擴大就業必須排擠在地青年就業，其後隱藏的國安隱憂更是不言可喻。

在2011年實施中國學歷認證與首批中生來台就讀之時，政府為了降低社會疑慮與高教市場衝擊，尚須在重重的困難及限制下，透過三限六不政策來構築一條中生來台就學的渠道；當前兩岸情勢正逢多事之秋，中生來台就學與就業更需綜合多方面因素與專業評估，以維台灣最大利益。

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