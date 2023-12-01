民主之盾》開放中生來台就業宜審慎，須有國安的思考

我國其實更應該思考要引進不具國安威脅的國家人才，加強我國的國際一流人才交流。以高科技產業為例，或許引進印度高科技人才更能促進我國相關IT產業的成長，同時也比較沒有國家安全的威脅。因此侯友宜的問題是把中國大陸的人才當作萬靈丹，但卻是忽略了國家安全的重要性。當我國在面對中國全方位的威脅時，所要顧慮到的問題必須周延，甚至更要主動檢討過去措施的不足加以修正。侯友宜的中國人才引進的思考也正暴露了他欠缺國安意識與高度的問題。

劉兆隆／國立彰化師範大學副教授

國民黨總統參選人侯友宜日前提出開放中生來台就業，遭民進黨質疑恐衝擊國家安全與青年就業。侯友宜雖然辯解，他是指中國人士跟中生來台就業，要經過審查、聘請，有限額也有評量。這也不是他現在才提出的，而是早就有在做，「本來就是有陸生三法，就是照規定來做。」而事實上所謂「陸生三法」最早是為了增進兩岸高等教育的交流與互助，為國內高等教育注入新刺激，有助提昇我國高等教育的競爭力。然而仍有不少爭議，特別是在「一限二不」及相關原則的限制下，所能招收到的陸生素質與人數。以及來台就學的陸生，對於臺灣學生的就學及教育資源使用機會，是否可能產生排擠。最重要的是來台就學的中生，是否可能造成國家安全上的疑慮。

侯友宜的問題是把中國大陸的人才當作萬靈丹，但卻是忽略了國家安全的重要性。當我國在面對中國全方位的威脅時，所要顧慮到的問題必須周延，甚至更要主動檢討過去措施的不足加以修正。（本報資料照）

整體來說，台灣面臨少子化急需移民填補人力資源的空缺，但在對症下藥時仍須以國家安全的考慮為優先。首先是台灣的幅員狹小，特定的產也是否能允許中生來台加入本應謹慎，特別是高科技與國防相關產業。其次是各國對於移民都有原生條款的限制，我國因為兩岸關係情況特殊，更應該仔細檢討現有的應考服公職與就業法規是否完善，以免形成國家安全的破口。舉例而言，現行青年報考軍校中條件規定必須依據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》之規定，凡大陸地區人民，必須在台灣地區設有戶籍滿二十年，並符合前述各項規定者始可參加體檢及報名。依據《香港澳門關係條例》規定，凡香港及澳門居民，必須在台灣地區設有戶籍滿十年，並符合前述各項規定者始可參加體檢及報名。這樣的規定就有效防止了中國出生的人士滲透進入我國軍隊的領導層。這樣的模式要如何應用在其他職業類別，都應該加以仔細評估與檢討。

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其次是必須要針對我國青年的人力資源發展狀況進行檢討，才能有效因應開放哪一類型的中生來台灣就業，以免排擠到台灣就業市場。台灣由於幅員並不遼闊，任何產業的胃納人才空間都甚為有限，如果未經審慎評估就貿然開放會造成人才過剩，形成產業問題。特別是台灣的各種明星產業與具有全球競爭力的高科技產業，更應該加以注意專利與技術外流的問題，以保障我國之產業競爭優勢。特別是我國近年來在國防科技自主與產業鏈高度鏈結的今日，更應該加以注意相關產業在引進中國人才時的國安問題。以潛艦、戰機、飛彈等相關產業，涉及到材料科學、機電、電子、晶片、電腦等，幾乎囊括了台灣所有的高科技產業，也因此這些產業在引進中國人才時更須格外謹慎，如果一個不小心的關鍵技術的外洩，造成的影響勢必深遠。

另外就是在台灣的高等教育引進中國人才上，也須格外謹慎。大學教育是我國培養高級人才的搖籃，雖然很多中國學者在國際上學術表現極為優秀，但如要引進到我國任教時須注意到對我國學子的影響。在社會科學方面要注意的是特殊立場與意識形態是否有過於偏差的問題。例如，在大學通識教育中強調中華文化不是問題，但是宣揚習近平思想與威權、極權思想則不允許，我們要記得歐美各國大學孔子學院所造成的種種問題殷鑑不遠。在自然科學方面則是要注意高端技術與學術成果的保護與專利，特別是與國防、生物科技、資訊安全等相關領域。英美各國都曾發生過中國學者竊取國防相關學術成果以間諜罪起訴的案例，例如2019年6月加州大學洛杉磯分校的教授石宇琦被洛杉磯的陪審團裁定犯有18項罪名，他涉及向中國走私含有軍事機密的計算機晶片就是一例。美國在這些問題上付出了極為慘痛的代價，台灣又豈能不慎？

在不具國安問題的人才上引進也是要加以注意。例如商業或服務業也要注意是否有商業間諜的問題，例如2020年9月16日，美國司法部指控中國黑客張浩然、譚戴林、蔣立志、錢川等7名黑客受到指控入侵全球100多家公司、智庫、大學和政府機構。也因此我國更應該完善這些人才引進的審查與查核機制，以免產生類似的事件。除了高階人才外，中低階服務人才的引進則要關注是否有發展組織與蒐集情資等問題，這些問題都必須要加以關注與檢討。 也因此我國其實更應該思考要引進不具國安威脅的國家人才，加強我國的國際一流人才交流。以高科技產業為例，或許引進印度高科技人才更能促進我國相關IT產業的成長，同時也比較沒有國家安全的威脅。因此侯友宜的問題是把中國大陸的人才當作萬靈丹，但卻是忽略了國家安全的重要性。當我國在面對中國全方位的威脅時，所要顧慮到的問題必須周延，甚至更要主動檢討過去措施的不足加以修正。侯友宜的中國人才引進的思考也正暴露了他欠缺國安意識與高度的問題。

試想，一個沒有國安意識的總統候選人，怎能保障我國的國家安全呢？

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