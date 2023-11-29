自由開講》台股正式超越港股的啟示

◎孫家瑞

離2024年還有32天，台灣加權股價指數在睽違31年後收在17370點，終於超越香港恆生指數（16900）與港股呈現黃金交叉。

闊別31年，台股加權指數昨日（28）盤中首度領先香港恆生指數，雖然終場仍小輸港股，不過，投顧主管強調，這仍具有很大的實質意義！（資料照）

「東方之珠」香港這30年來經濟從衰退到繁榮再從繁榮到衰退，股市是經濟的櫥窗，這30年來，香港經濟與中國禍福相依，1997香港回歸中國後，與中國快速的經濟起飛有關，五個五年的經濟計劃、人民幣升值帶動及上證指數的起漲將中國從世界工廠成為世界市場。

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但台灣一開始的「戒急用忍」政策及政治紛擾與漲跌幅限制造成台股裹足不前，12682始終是遙不可及的天險。

但近十年以來，中國的一帶一路政策非但沒有讓參與的國家實質受惠，更沒有因此使人民幣國際化，從2018年開始，美中貿易戰開打之後，人民幣開始質變，香港恆生指數開始下跌，加上中國在香港祭出國安法，香港政經開始變化，內資出走、外資怯步，一國兩制不再，2020新冠疫情大爆發後，中國與香港經濟雪上加霜，再加上中國恆大、碧桂園地產重挫，使得香港經濟江河日下。

反觀台灣，這十年來陸續減低對中國的貿易依賴及中美貿易戰時加強與美連結，尤其AI半導體等科技市場，更在新冠疫期時保持與中國的距離，使得台股在全球通膨肆虐同時還能亮眼所致。

台股指數超車港股意義重大，這代表民進黨蔡英文政府過去對中對美政策是正確的，除了證明一國兩制不可行、中國不可信之外，依美絕對比依中有利，我是一個藍營支持者，但在這裡我不得不對蔡英文總統由衷的感謝與佩服。

其實做對的事走對的路，對一國的影響竟是如此之重要。

這個政績對賴清德參與2024總統大選絕對是有正面幫助的。

（金融從業人員）

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