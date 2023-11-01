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自由開講》戰時不可言喻，「戰前」嚇阻才是關鍵

2023/11/01 12:32

前參謀總長李喜明曾在採訪時說過「戰爭固然可怕，但和平也不能建立在敵人的同情上」。（資料照）

◎王天宇

自10月16日起，媒體大肆報導「義務役恐成主戰力」之議題，並從國軍編現比不足、兵源不足、少子化的角度切入，刻意將輿論導向「戰爭發生時」的臺灣，至此無數陰謀論又鋪天蓋地而來，使得我國國防部長質詢時常陷入進退兩難的窘境，但仔細想想如果全然將「會不會打仗」的問題交由國防部答覆，以軍方角度闡述恐有偏頗，難以獲得國人認同。

首先，以國軍的角度，役期延長乃政策使然，國軍負責規劃和掌握現行狀況，做滾動式調整，以利政策運行順暢，確保我國軍戰力可以發揮作用，守護人民安全；而政府角度則希望能在「戰前」，透過各種面向嚇阻敵人來犯，不論在國防政策上，提升國軍戰力；外交上，與美方密切合作，以獲得國際支持；經濟，則以新南政策分散風險，脫離中共經濟打壓；不可否認的是，過程中難免有政策不完善而導致民怨的「陣痛期」，但總比一昧地被中共蠶食，最終遭「統一」收尾，還要能展現我國政府捍衛主權的決心。

然而國內有人則主張「避戰」等同於和平，若保持兩岸和平交流，一方面有利國家發展，二來等到中共內部矛盾產生，必將自取滅亡；但這種烏托邦式的想法，恐不適用於現在的中共，長期以來，中共藉著一帶一路慢慢擴張軍事基地，與他國建立戰略夥伴關係，並依靠中國自身龐大經濟體系，依然鞏固著世界工廠的地位，在美中貿易戰中可以發現即使美國對其降下制裁，中共也能與之抗衡；此外，烏俄戰爭相較於西方國家不斷軍援，綜觀對中共的影響是相對是小的；想必未來可見到的是，中共將繼續成長並與西方世界相抗衡。倘若以「和平派」的說法，兩岸問題是時間問題，但我們真的有那麼多時間嗎？而這些時間裡我們將要什麼都不做嗎？值得國人深思。

前參謀總長李喜明曾在採訪時說過「戰爭固然可怕，但和平也不能建立在敵人的同情上」，中共長期試圖以惠臺政策掩蓋政治意圖，觀察過去香港反送中運動、白紙運動、到近期郭台銘參選遭中共當局徹查一事可發現，中共仍掩蓋不了身為極權國家的「戰狼」本性；就目前兩岸發展狀態來看，假如中共統一，我國人恐將成為「亞細亞的孤兒」，在自我認同產生認知錯亂，而事實上，這也正是中共目前操作我國認知作戰的主軸，請國人務必保持戒心。

（大學生）

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