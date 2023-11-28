自由開講》柯文哲「酒店說」失言風波背後的性別觀念

◎Jeremy

民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲26日下午與民眾黨不分區立委參選人陳昭姿、黃國昌等人共同出席「眾青開講」活動，失言稱「台北男人去酒店是為了Business（公事），而不是為了娛樂，因為禮拜六、禮拜日，要回家假裝當好男人」，此舉引發眾人懷疑柯文哲在道德和性別意識上的不足，被視為對於男性行為和價值觀的刻板印象，並傳遞出一種對男性的偏頗看法，而這樣的看法既不準確且有失公正。

然而，柯文哲27日即在廣播節目「飛碟午餐」專訪馬上改口稱「台北市有很多酒店，就是談公務和做生意的地方」，而副總統參選人吳欣盈也連忙笑回「你知道主席常常會失言，你們不用挖這種洞給我跳」，強調自己專注於政見上，建議媒體去問柯文哲老婆或旁人就好。

請繼續往下閱讀...

為何柯文哲會如此經常失言？柯文哲不僅在「酒店說」風波中失言，過去還涉及對女性、LGBTQ+族群的歧視言論。近期（11/15）在「2024總統大選青年面試官」演講中，他聲稱將多元性別族群擴大成心理障礙、情緒障礙與適應障礙等問題，此舉不只是對於擴大對於多元性別族群的歧視風氣，也顯示對於台灣現行性別平等意識的打臉。

如今柯文哲將角逐台灣總統大位，他過去發表的多次歧視言論早已引起社會廣泛的擔憂與爭議，這些言論已嚴重影響選民對他的信任度和選擇。（資料照）

作為一位政治領袖，是否應成為大眾之榜樣，表現出領導者之風範與楷模，每每在媒體、眾人前都能更加審慎地思考他說出的言論，並且了解歧視性言語的重量。柯文哲的言行應該反映出對社會多元性的尊重和支持，而非強化刻板印象或傳遞歧視觀念，他的言論可能對社會造成負面影響，特別是在推動性別平等和尊重多元性的台灣社會當中。

如今柯文哲將角逐台灣總統大位，他過去發表的多次歧視言論早已引起社會廣泛的擔憂與爭議，這些言論已嚴重影響選民對他的信任度和選擇，讓大家懷疑這樣的人選是否能夠成為台灣未來的總統。因此，在角逐台灣總統大位的路上，柯文哲需要以更實際的行動證明來代表對於台灣社會多元和平等價值的重視。

（學生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法