如果柯文哲非要選一個人結盟的話，那黃珊珊應該是相對安全一點的選擇。如果民眾黨團讓剛入團的黃國昌管，那他在時代力量玩的那套，有大概率會在民眾黨重新上演一次。

全面真軍

藍白合的歹戲拖棚終於在登記截止後畫下句點，而破局後國民黨立刻表示國民黨的選區立委不得邀請民眾黨的「總統、副總統」及「不分區立委」候選人站台，這種監壁清野的策略，讓柯文哲原本打著去蹭藍營小雞場子走透透來免費拉抬自己聲勢的算盤落空，媒體報導藍白合破局後的第一個週末，柯文哲竟然沒有公開行程。

而藍白合破局對民眾黨而言，馬上要面臨的可能就是糧草匱乏的困境。雖然柯文哲在破局後立刻擁抱了可能帶著糧草前來的新光長公主吳欣盈，但接下來對柯文哲及民眾黨來說，都是非常大的挑戰。但這樣的局面也不是沒有贏家，對於在不分區立委中排名安全到不能再安全的「雙黃」-黃珊珊跟黃國昌來說，這樣的局面可說是大有可為。

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雖然這個預測可能言之過早，但真軍想先行預測民眾黨的後柯文哲時代將要走向何方。

媒體報導藍白合破局後的第一個週末，柯文哲竟然沒有公開行程。（資料照）

首先，柯文哲在此一役後，是否能繼續保住他黨內宗教領袖的地位？選舉結果至關重要，如果他自己的總統及不分區政黨票開得漂亮，那麼他的耶穌會可能還可以繼續感化眾人，反之，在阿北神話破滅之後，他的宗教領袖地位可能也搖搖欲墜。

而不管選後結果如何，民眾黨的未來走向，就是黨機器vs.黨團。黨機器的部分，當然是由柯文哲這個現任黨主席掌控，但柯文哲已經沒有臺北市政府可以分配位置，他現在唯一能分配的位置恐怕只剩下黨發言人及其他不重要的黨職，重要性大不如前。至於黨團則不一樣，目前一般預估民眾黨不分區席次會成長至8席，能掌管這國會8席立院黨團的人，當然有底氣可以跟黨中央叫板。固然這8席都是不分區，隨時都可以換人，理論上都是黨意立委，但問題是這個黨將來誰說的算？要不要開除換人，也不是黨主席自己就可以決定的，何況要用開除黨籍來讓不分區下台，哪有說的那麼容易？上次這麼搞的是馬王政爭。

所以，未來柯黨權力分配的重點，就是柯文哲能掌握立院民眾黨黨團到什麼程度。如果他能牢牢掌控黨團，那他的權力可能暫時不會有人挑戰；反之，他就只能關在黨部當空頭司令，等著下一屆被背刺。

民眾黨團誰當老大，這問題現在就可以回答了。要嘛是黃國昌，要嘛是黃珊珊，這兩個現在篤定自己明年就會當上立委的人，可能不用等到選後，現在就差不多要開始為了選後佈局明爭暗鬥了。這兩個誰對柯文哲忠心可能不好說，但如果柯文哲非要選一個人結盟的話，那黃珊珊應該是相對安全一點的選擇。如果民眾黨團讓剛入團的黃國昌管，那他在時代力量玩的那套，有大概率會在民眾黨重新上演一次。

民眾黨團誰當老大，這問題現在就可以回答了。要嘛是黃國昌（右），要嘛是黃珊珊（中），這兩個現在篤定自己明年就會當上立委的人，可能不用等到選後，現在就差不多要開始為了選後佈局明爭暗鬥了。（資料照）

此外，這也會牽動下次民眾黨主席改選。如果柯跟黃珊珊結盟，柯文哲把黨團放權給黃珊珊換黃珊珊支持自己續任黨主席，這可能是合理的選擇，畢竟黃珊珊不是領袖型人物，需要柯文哲幫她在台面上當宗教領袖充當門面；反之，如果黨團讓黃國昌管，黃國昌這背刺技能點滿的男人，難道不會覬覦黨主席的位置？哪天看到黃國昌向柯文哲邀約辯論都不奇怪。「太離譜了！這就是柯主席要的公開透明嗎？我很樂意，就民眾黨的未來，和柯主席在民眾之聲上公開辯論！」

真軍對黃國昌的預測向來神準，本文就當作是一則預言，一年後再回頭看看猜對多少。

本文經授權轉載自【全面真軍】：〈民眾黨的後柯文哲時代：柯文哲的領袖保衛戰或將上演〉

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